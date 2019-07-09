Многофункциональный визовый центр: клиент всегда на первом месте

Как максимально упростить получение визы — для каких бы целей она ни была

Многофункциональный визовый центр (МФВЦ) является аккредитованным центром по оформлению визовых документов в России. Мы занимаемся оформлением виз при наличии минимального пакета документов.

МФВЦ — визовый центр нового формата. Практика индивидуального подхода к заявителю показывает положительные результаты, по сравнению с конвейерным подходом. Так как не у всех процедура оформления визы проходит гладко. Кто-то получает отказы по причине ошибок в документах, другие — в силу более серьезных нарушений.

Разобраться в ситуации клиента и оценить шансы на успех — более логичный подход. Обычная подача документов без рассмотрения всех нюансов увеличивает риск получить отказ. Мы работаем на результат для клиента. Поэтому, предварительно оцениваем шансы на успех и предупреждаем заявителя о возможных рисках.

Услуги Многофункционального визового центра

В МФВЦ можно оформить визу в любую из 45 самых востребованных стран мира. При этом не обязательно лично посещать визовый центр. Заявитель может подать документы онлайн. Остальное сделают наши специалисты. По результату готовые документы будут доставлены Вам курьерской службой по указанному адресу.

Доступные форматы оформления виз:

в стандартном режиме;

в ускоренном режиме;

в гарантированном режиме.

Для каких целей мы можем оформить визу:

туристическая поездка;

гостевой визит;

бизнес командировка;

учёба;

медицинское обслуживание;

спортивные соревнования;

научные исследования;

официальное трудоустройство;

прочие цели поездки.

Мы ценим время клиентов. Поэтому, стараемся дать комплексное решение. Оно заключается в предоставлении всего спектра услуг, необходимых для оформления визы:

заполнение анкеты на иностранном языке;

проверка всех предоставленных документов заявителем, согласно требованиям Консульства;

бронирование авиабилетов и отеля;

помощь по оформлению медицинской страховки;

фотографирование на визу;

дактилоскопия;

отправка готовых документов курьерской службой на дом заявителю;

оформление загранпаспорта.

В результате, заявитель получает все необходимые услуги по оформлению визы централизованно.

Основы гарантий МФВЦ

Работаем с 2017 года и ежемесячно оформляем более 500 обычных, национальных и Шенгенских виз в разные страны. За всё время ведения деятельности не было ни одного случая, когда был выдан отказ в получении визы по нашей вине.

Поэтому, мы даём гарантию полного возврата денег, если Вы станете первым, кто получит отказ в визе. Гарантия даётся не на словах, а фиксируется в официальном договоре между МФВЦ и заявителем.

Что позволяет нам давать 100% гарантии:

квалифицированные визовые специалисты с практическим опытом более 5 лет;

опыт и наличие аккредитации в Консульствах 45 стран мира;

индивидуальный подход к заявителю;

внимательный подход к сбору и обработке документов;

держим под контролем весь процесс: с момента приёма документов от заявителя и до выхода визы.

Мы используем современные технологии при обработке информации, что позволяет оформлять визы быстрее без потери в качестве сервиса услуг.

Ценности и принципы Многофункционального визового центра

Наша цель — сделать путешествие по миру доступным для каждого! Именно поэтому мы находимся в ритме постоянного развития. Ищем новые точки роста и варианты, как улучшить сервис для клиентов.

Ещё не так давно сделать визу не выходя из дома было невозможно. Теперь в этом нет никакой проблемы. Клиенты могут подавать документы абсолютно из любого города Российской Федерации. Это никак не влияет на стоимость визы, а время заявителя экономится колоссально!

В МФВЦ мы строим работу таким образом, чтобы клиенту было удобно и комфортно получать услугу. Поэтому у нас никогда нет задержек и очередей.

Стремление превосходить ожидания клиентов задаёт наш вектор развития. Мы знаем, в каком направлении двигаться и к чему хотим прийти.

Честность по отношению к заявителям всегда на первом месте! Мы заранее оцениваем шансы на получение клиентом визы. Если есть риски, то клиент должен узнать об этом в первую очередь. Так как для нас важен положительный результат клиента в вопросе оформления визы, а не личная выгода компании.

Перспективы развития Многофункционального визового центра

В этом году компания МФВЦ выходит на Федеральный уровень! Мы готовы к расширению без потери в качестве. Так как согласно нашей модели развития, клиент становится на первое место.

Планируем развитие на всей территории Российской Федерации через франшизу с предоставлением для наших партнеров всех доступных ресурсов.

Выстроенная система маркетинга, бизнеса и сформированная клиентская база — вот ключ к успеху наших партнеров. Им достаточно будет только сосредоточиться на качественном предоставлении услуг, в соответствие с требованиями и идеалами компании МФВЦ.

Также, мы проводим обучение сотрудников в визовых центрах, которые открыты по франшизе. Партнеры получают весь наш опыт, накопленный годами.

Благодаря нашей модели ведения бизнеса, партнеры смогут выйти на прибыль уже в первый месяц, потому что:

сформирована клиентская база;

есть протестированные рекламные кампании в Яндекс и Google;

предоставляется обучение Франчайзи по управлению бизнесом;

готовые шаблоны всей документации позволят сэкономить на юристах;

убережем партнеров от ошибок и укажем верное направление.

Если Вы планируете развиваться в сфере туристического бизнеса, то присоединяйтесь к МФВЦ! Мы готовы предоставить реальную статистику по показателям в цифрах и ответить на все вопросы, касаемо франшизы и процесса сопровождения.



