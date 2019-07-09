Мемориальный сквер построят рядом с Арским кладбищем в Казани за 97 млн рублей

Мемориальный сквер для погребения «выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Татарстан», построят до конца 2019 года у южных границ Арского кладбища, в центре Казани. Как говорится в материалах тендера по определению подрядчика строительства, начальная цена работ составляет 97,3 млн руб.

Площадь сквера составит 0,99 га, а протяженность по улице Николая Ершова составит 360 м. По периметру сквера предполагается установить декоративные ограждения, а на входах с восточной и западной сторон — монументальные скульптуры. Главный вход в сквер предусмотрен с улицы Вишневского.

На территории мемориала планируется предусмотреть места для захоронения 600 выдающихся людей. Предполагается также размещение скамеек, туалетов, в том числе для маломобильных посетителей, организация системы видеонаблюдения и Wi-Fi. Места захоронений будут разделены на участки размером 2,2 м на 3 м. При этом могильные ограды не должны быть выше 0,3 м.

Подрядчика, который должен завершить работы до конца года, выберут 18 июля.

Как писал “Ъ-Казань”, на инженерные изыскания и разработку проектно-рабочей документации уже потрачено 2,06 млн руб.

“Ъ-Казань”