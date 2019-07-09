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В Адвокатской палате Башкирии проходят обыски

В офисе Адвокатской палаты Башкирии на улице Маркса проходят обыски с участием сотрудников СКР, ФСБ и МВД, сообщает портал «Проуфу».

Издание связывает их с расследованием Следственным комитетом уголовного дела по факту хищения у членов палаты 3,7 млн руб., собранных в виде взносов. Эта сумма была потрачена руководством палаты на ремонт арендованных помещений в офисе, принадлежащем теще президента палаты Булата Юмадилова. По версии следствия, сделка была невыгодна организации, так как договор аренды не предусматривал компенсации за ремонт площадей.

О скандале в Адвокатской палате Башкирии подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Следствие доверию не помеха».

Ирина Самойлова


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