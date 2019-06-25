Следствие доверию не помеха

Большинство делегатов прошедшей вчера в Уфе внеочередной конференции Адвокатской палаты Башкирии заявили о доверии ее президенту Булату Юмадилову, сделками семьи которого заинтересовался Следственный комитет. Мероприятие не обошлось без скандала: делегаты обвиняли организаторов в нарушении регламента, а в какой-то момент на сцене чуть не возникла потасовка с участием 15 адвокатов. Господин Юмадилов в результате поблагодарил за оказанное ему «мощное доверие». Его оппоненты уверены, что исход голосования предопределил подбор делегатов, большинство из которых зависят от контрактов Башкирской республиканской коллегии адвокатов, которой также руководит господин Юмагулов.

249 из 446 делегатов внеочередной конференции Адвокатской палаты Башкирии, созванной для рассмотрения вопроса о доверии ее президенту Булату Юмадилову и совету организации, вчера поддержали и совет, и господина Юмадилова. Против этого решения высказались 56 делегатов, еще 10 воздержались.

Конференция была созвана после того, как Следственный комитет РФ возбудил в отношении неустановленных руководителей Адвокатской палаты уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ). Поводом стала сделка 2014 года, в ходе которой руководство палаты арендовало офис на улице Маркса у тещи Булата Юмадилова. Из членских взносов на капитальный ремонт офиса было потрачено 3,4 млн руб. По версии следствия, Адвокатской палате сделка была невыгодна, так как договор аренды не предусматривал компенсации затрат на ремонт. С требованием возбудить уголовное дело в СКР обратились как нынешние, так и действующие члены палаты. Обращение поддержали адвокаты из других регионов, что вызвало критику руководства Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА).

Этими критическими оценками организаторы предварили открытие конференции: делегатам предложили послушать два выступления президента ФПА Генри Резника.В них он называет обращение адвокатов в СКР «доносом», обвиняет авторов в «игнорировании принципов самоуправления и корпоративности адвокатуры», «подрыве ее зависимости».

Булат Юмадилов, открывая конференцию, напомнил, что и он, и совет палаты «много лет добросовестно выполняли свою работу», «открыты» для решения любых вопросов. «Сегодня мы с вами решаем, позволим ли мы чужим хозяйничать в нашем доме и навязывать нам свои взгляды»,— заявил он, намекая, очевидно, на иногородних авторов обращения в СКР. Что касается местных коллег, подписавших заявление, то, как заявил господин Юмадилов, он считает это «местью» в том числе за исключение из палаты за критику судей Виталия Буркина.

После того, как слово передали председателю конференции Гузель Давлетшиной, из зала послышались возмущенные возгласы несогласных с тем, что председателя избрали не делегаты конференции, а члены совета палаты (состоит из 14 человек). Альтернативная кандидатура председателя не обсуждалась. На сцену вышел один из оппонентов Булата Юмадилова — адвокат Александр Войцех и заявил, что хочет выступить с докладом. Его выход едва не завершился потасовкой. Когда в выступлении адвокату было отказано, на сцену один за другим вышли около 20 человек из группы поддержки господ Войцеха и Юмадилова. Двое из них начали драться, но их быстро разняли. Конференция продолжилась после того, как председатель пообещала дать слово всем желающим.

В поддержку Булата Юмадилова и совета палаты выступило большинство докладчиков. Так, делегат из Кумертау Раис Мазитов заявил, что решение об аренде спорного помещения принималось «не кулуарно», а советом палаты. Он призвал «не устраивать толкотню на пустом месте и не лить воду на мельницу, которой управляют некие интересанты». Адвокат Эрик Губайдуллин призвал к консолидации, заявив, что «органы следствия всегда радуются» конфликтам в адвокатской среде. А вице-президент ФАП Алексей Галоганов попросил прощения, что среди обратившихся в СКР адвокатов были два жителя Подмосковья.

В числе оппонентов Булата Юмадилова выступил председатель президиума коллегии «Гильдия российских адвокатов по Республике Башкортостан» Валерий Аббасов. Он напомнил, что господин Юмадилов, занимающий свой пост с 2009 года (полномочия истекают в 2021 году), уже полгода обещает уйти в отставку. «Так уходите! Пусть выберут любого из этого зала!» — заявил господин Аббасов, за что практически сразу был обвинен в лицемерии и желании самому занять эту должность.

Бывший сотрудник СКР, адвокат Аслям Халиков напомнил, что Булат Юмадилов находится в должности президента палаты третий срок подряд. «Меня это оскорбляет. Если вы согласны, пусть сидит вечно. Но от этого берутся злоупотребления», — обратился он к коллегам. При этом, отметил докладчик, Булат Юмадилов, получая зарплату, «ни разу не был в изоляторе, не противостоял суду, не готовился ночами к судебным заседаниям».

Александр Войцех в своем выступлении напомнил о другом скандале в Адвокатской палате республики — обвинительном приговоре в отношении бывшего зампреда БРКА Ромео Фарукшина, которого считали «правой рукой» Булата Юмадилова. Ромео Фарукшин в мае был приговорен к трем с половиной годам колонии за покушение на мошенничество и использование поддельных документов.

В итоговом решении конференции отмечается, что ее делегаты «выражают свое возмущение и решительный протест» тем, кто «за спиной адвокатского сообщества» направил «заведомо ложные обращения» в правоохранительные органы. «Конференция заявляет о способности Адвокатской палаты Республики Башкортостан самостоятельно решать проблемы своей внутренней жизни»,— также отмечено в решении.

Булат Юмадилов поблагодарил поддержавших его делегатов возгласом «Алга, адвокатура! Алга, Башкортостан!», перефразировав тем самым фразу из недавнего послания врио главы республики Радия Хабирова.

Позже он заявил „Ъ“, что удовлетворен этим «мощным доверием коллег».

Оппоненты Булата Юмадилова тем временем уверены, что решение конференции определила позиция зависимых делегатов. «Около 300 делегатов являются сотрудниками филиалов БРКА (президиум коллегии возглавляет Булат Юмадилов.— „Ъ“), от которой зависит распределение работ адвокатов по назначению. То есть они безропотные послушники»,— отметил Александр Войцех. Виталий Буркин также уверен, что организаторы конференции подбирали «лояльных делегатов», которых «привезли в Уфу специально, чтобы получить нужный результат при голосовании». «Но, как оказалось, даже среди лояльных несколько десятков человек выступили против. Теперь Булату Юмадилову не убедить в том, что его оппоненты — это всего несколько человек»,— заключил собеседник.

Булат Баширов