Нижегородское министерство образования закупит квадрокоптеры для сельских школ

Министерство образования Нижегородской области выделило 5,3 млн руб. на закупку 184 квадрокоптеров для нужд сельских школ. Оборудование планируется поставить в 46 образовательных учреждений в течение двух месяцев после заключения контракта, сообщается на портале госзакупок. Поставщика определят 18 июля.

Согласно техзаданию, каждая школа получит всего по четыре квадрокоптера: один должен обладать функцией съемки видео в режиме 4К UHD и камерой не менее 12 мегапикселей, требования к трем другим аппаратам ниже – камера не менее 5 мегапикселей, функция видеозаписи не обязательна.

Закупка проводится для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа». В программу вошли 46 школ в 35 районах Нижегородской области.

Как “Ъ-Приволжье” рассказали в пресс-службе правительства региона, квадрокоптеры можно будет использовать для изучения основ робототехники и авионики, освоения приемов пилотирования, изучения основ их программирования в рамках основных и дополнительных учебных программ. Отмечается, что основная часть средств на закупку техники – 5,08 млн руб. – поступит из федерального бюджета.

Анастасия Еремина