Генпрокуратура проверяет информацию об утечке данных банковских клиентов

Генпрокуратура проводит проверку по факту утечки данных россиян, в том числе банковских клиентов, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной на канале Генпрокуратуры «Эфир». Как сообщал “Ъ”, в открытом доступе оказались сведения 900 тыс. клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. Господин Куренной уточнил, что по итогам проверки «будет решен вопрос о принятии мер реагирования».

«В мае и июне 2019 года Генпрокуратура России с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, которые опубликовали различные интернет-издания, а также крупные электронные торговые площадки и банки, о персональных данных граждан России. Сейчас проверка еще идет»,— рассказал представитель Генпрокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

Об утечке данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка стало известно в июне. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Роскомнадзор назвал ситуацию вопиющей и также начал проверку.

Подробнее об утечке читайте в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».