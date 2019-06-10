Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский. Как сообщал “Ъ”, данные 900 тыс. клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе.

«На первый взгляд, она выглядит вопиющей — конечно, нахождение такого количества личных данных, в таком объеме, создает большие риски нарушения прав граждан,— сказал господин Ампелонский.— Вполне возможно, что базы данных сформированы в результате фишинга, тогда речь идет о действиях злоумышленников, и вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Если будут зафиксированы основания для проведения внеплановой проверки в отношении операторов персональных данных, то мы обратимся в Генеральную прокуратуру за соответсвующей санкцией».

По словам пресс-секретаря Роскомнадзора, форум, который разместил базу данных для платного скачивания, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. «У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим»,— сказал он.

Подробнее об утечке пересональных данных читайте в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».