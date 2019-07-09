Леспромхозы ГК «Титан» заготовили 1,7 млн кубометров древесины с начала года

Заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК — группы компаний «Титан» в июне 2019 года составила 301,2 тыс. куб. м. Вывозка — 261,2 тыс. куб. м. В целом за первое полугодие леспромхозы холдинга заготовили более 1,7 млн кубометров древесины, что на 435,1 тыс. куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вывозка за шесть месяцев 2019 года составила 1,750 млн куб. м — на 87,3 тыс. куб. м больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

В настоящий момент в ГК «Титан» входят 11 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная компания» (транспортировка лесоматериалов), а также крупнейшее лесопильное предприятие в европейской части России — ЗАО «Лесозавод 25». Расчетная лесосека составляет 4,5 млн куб. м.