«Форт Боярд» попытается реанимировать свой успех

Ремейк культового шоу «Форт Боярд» выйдет на российские экраны этой осенью: телеканал СТС начал съемки программы во Франции. Вести игру вместе с уже знакомыми персонажами будет музыкант Сергей Шнуров. Будет ли новый сезон шоу успешным? Об этом — Виктория Феофанова.
Паспарту, старец Фура и музыкант Сергей Шнуров в роли ведущего — знаменитый «Форт Боярд» возвращается на российские телеэкраны после шестилетнего перерыва. Новый сезон снимает канал СТС. По правилам проекта, участникам необходимо пройти испытания и добыть ключи и подсказки, спрятанные в специальных комнатах с различными ловушками. Победитель получает доступ к сокровищнице форта.
Бывший ведущий игры Леонид Ярмольник считает, что у проекта есть все шансы на успех: «Все проекты, которые идут сегодня, менее успешны, а "Форт Боярд" — это замечательная игра: развлекательная, мирная, красивая программа, всемирно любимая. Если подберут интересных игроков, ведущего, то за этим будет любопытно следить, потому что это все равно диалоги, общение. Уверен, что проект осовременят участники и ведущий. Это из сегодняшнего "рациона" хороший выбор».
Впервые игра вышла в эфир французского телевидения в 1990-х. В России шоу показывали с 1992 года. Всего было пять сезонов, последний из которых снимал «Первый канал». Перезапуск игры — коммерчески выгодный проект, заявил «Ъ FM» генеральный продюсер СТС Антон Федотов. Он рассказал, что один выпуск стоит около 5 млн руб., но не уточнил, входит ли в эту сумму гонорар Сергея Шнурова. «Проект ждет повышенный интерес и со стороны рекламодателей, и со стороны зрителей. Это очень выгодный бизнес для телеканала, потому что мы не изобретаем велосипед.
Бизнес-модель этого проекта очень выгодна», — уверен Федотов.
В проекте будут участвовать десять команд, в состав которых вошли известные исполнители, телеведущие, блогеры и актеры. Среди них — певица Анна Седокова, юмористы Михаил Шац и Таир Мамедов. Между тем, привлечение знаменитостей и формат длинных передач — это не то, что сейчас ищет зритель, уверен продюсер проекта «Ночь пожирателей рекламы» Даниил Костинский. Он не верит, что шоу будет популярно и сможет окупить все затраты: «Перспективы таких телевизионных проектов совершенно туманны и непонятны в нашей стране в наше время и в нашей ситуации. Есть очень простой тренд на то, чтобы снимать звезд в ТВ-программах. Но я это воспринимаю как жест отчаяния со стороны телеканалов, потому что они пока что не способны создавать иной контент и не понимают, что вообще сейчас нужно».
Правила в новом сезоне шоу «Форт Боярд» будут, скорее всего, классическими — команды будут соревноваться не друг с другом, а с обитателями крепости. Но, похоже, побороться придется не только за золото, но и за внимание аудитории. Видимо, в этом и должен помочь Сергей Шнуров, который недавно заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры.
На прошлой неделе стало известно, что некий российский металлург намерен отпраздновать в форте свое 50-летие. Ожидается, что в рамках юбилея в крепости пройдет около 30 испытаний. По информации источников «Ъ FM», раньше аренда форта в Бискайском заливе у берегов Франции стоила около €250 тыс. в день.
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