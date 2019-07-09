«Форт Боярд» попытается реанимировать свой успех

Ремейк культового шоу «Форт Боярд» выйдет на российские экраны этой осенью: телеканал СТС начал съемки программы во Франции. Вести игру вместе с уже знакомыми персонажами будет музыкант Сергей Шнуров. Будет ли новый сезон шоу успешным? Об этом — Виктория Феофанова.

Паспарту, старец Фура и музыкант Сергей Шнуров в роли ведущего — знаменитый «Форт Боярд» возвращается на российские телеэкраны после шестилетнего перерыва. Новый сезон снимает канал СТС. По правилам проекта, участникам необходимо пройти испытания и добыть ключи и подсказки, спрятанные в специальных комнатах с различными ловушками. Победитель получает доступ к сокровищнице форта.

Бывший ведущий игры Леонид Ярмольник считает, что у проекта есть все шансы на успех: «Все проекты, которые идут сегодня, менее успешны, а "Форт Боярд" — это замечательная игра: развлекательная, мирная, красивая программа, всемирно любимая. Если подберут интересных игроков, ведущего, то за этим будет любопытно следить, потому что это все равно диалоги, общение. Уверен, что проект осовременят участники и ведущий. Это из сегодняшнего "рациона" хороший выбор».

Впервые игра вышла в эфир французского телевидения в 1990-х. В России шоу показывали с 1992 года. Всего было пять сезонов, последний из которых снимал «Первый канал». Перезапуск игры — коммерчески выгодный проект, заявил «Ъ FM» генеральный продюсер СТС Антон Федотов. Он рассказал, что один выпуск стоит около 5 млн руб., но не уточнил, входит ли в эту сумму гонорар Сергея Шнурова. «Проект ждет повышенный интерес и со стороны рекламодателей, и со стороны зрителей. Это очень выгодный бизнес для телеканала, потому что мы не изобретаем велосипед.

Французы, которые много лет делают этот проект, уже настолько все отработали, что шанса на фиаско, на форс-мажор, который бы повлек непредвиденные расходы, минимален.

Бизнес-модель этого проекта очень выгодна», — уверен Федотов.

В проекте будут участвовать десять команд, в состав которых вошли известные исполнители, телеведущие, блогеры и актеры. Среди них — певица Анна Седокова, юмористы Михаил Шац и Таир Мамедов. Между тем, привлечение знаменитостей и формат длинных передач — это не то, что сейчас ищет зритель, уверен продюсер проекта «Ночь пожирателей рекламы» Даниил Костинский. Он не верит, что шоу будет популярно и сможет окупить все затраты: «Перспективы таких телевизионных проектов совершенно туманны и непонятны в нашей стране в наше время и в нашей ситуации. Есть очень простой тренд на то, чтобы снимать звезд в ТВ-программах. Но я это воспринимаю как жест отчаяния со стороны телеканалов, потому что они пока что не способны создавать иной контент и не понимают, что вообще сейчас нужно».

Правила в новом сезоне шоу «Форт Боярд» будут, скорее всего, классическими — команды будут соревноваться не друг с другом, а с обитателями крепости. Но, похоже, побороться придется не только за золото, но и за внимание аудитории. Видимо, в этом и должен помочь Сергей Шнуров, который недавно заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры.

На прошлой неделе стало известно, что некий российский металлург намерен отпраздновать в форте свое 50-летие. Ожидается, что в рамках юбилея в крепости пройдет около 30 испытаний. По информации источников «Ъ FM», раньше аренда форта в Бискайском заливе у берегов Франции стоила около €250 тыс. в день.