Форт Боярд впустит российских гостей

Российский бизнесмен сумел арендовать для своего юбилея французский форт Боярд. Легендарная крепость XIX века на атлантическом побережье страны обычно не проводит частные мероприятия. Однако, как пишет Le Parisien, неназванный российский металлург этим летом отпразднует там 50-летие. Сколько за это заплатили? И стоит ли форт Боярд этих денег? Об этом — Иван Якунин.

По данным СМИ, бизнесмен из России якобы захотел отметить в форт Боярд день рождения в компании университетских друзей. Для этого он нанял техперсонал — больше 100 человек. И заготовил 30 испытаний. Последний раз, по крайней мере, публично россияне бывали в форте в 2012-м — тогда прошел последний сезон телешоу «Форт Боярд». Капитан победившей команды, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал «Ъ FM», что площадка для праздника спорная: «Если море неспокойное, не всегда ходит туда небольшой катер. Там нет причала, нас поднимали небольшим краном в сетках на территорию форта. Но если накрыть стол, то, наверное, на главной площади или наверху, там есть такое место, где это может быть довольно-таки эффектно и красиво. Вообще, на самом деле это место не очень уютное, потому что все-таки это тюрьма. Туалеты, скажем так, далеки от идеала».

На официальном сайте крепости сказано: «Кроме съемок программы в форте не может проводиться никаких мероприятий». Главным образом из-за безопасности, но также по техническим и логистическим причинам, форт Боярд закрыт, когда там не проходят съемки». Впрочем, гендиректора event-агентства IQ Pro Андрея Торяника не удивило, что бизнесмена и его друзей туда все-таки пустили. «Любое общественное место, пространство можно арендовать. Вопрос в желании и в количестве денег. Хочешь art-place — пожалуйста, если у тебя хватает денег на это, закрывай и делай там все что хочешь. В Европе есть ограничение на проведение мероприятий, тем более в общественных локациях, и по громкости, и по времени проведения», — пояснил Торянкин.

Но на острове в полукилометре от берега это вряд ли кому-то помешает. Раньше запрета на корпоративы в форте Боярд не было. Гендиректор агентства праздников «Князев» Сергей Князев в беседе с «Ъ FM» вспомнил, как вел переговоры с владельцами площадки и какую цену они называли: «Сейчас она не так в тренде, как это было еще три-четыре года назад. Когда передача “Форт Боярд” только появилась, у нас, наверное, каждый десятый заказчик подобных юбилеев спрашивал, а можно ли провести мероприятие, сколько стоит. Другое дело, что там постоянно шли съемки, и мы никак не попадали с нашими заказчиками в промежутки между ними.

Недешевая история. Например, один день провести стоило €250 тыс., независимо от того, сколько у нас участников».

Как пишет Le Parisien, для российского металлурга это не первое мероприятие в форте Боярд. В 2014 году он якобы провел там тимбилдинг.

В России есть аналоги французской игры. Судя по сайтам event-агентств, провести похожие испытания на родине можно примерно за 100 тыс. руб.