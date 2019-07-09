ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя. Женщина заявила о бездействии российских правоохранителей, а также об отсутствии в России «правовой системы для борьбы с насилием». Как заявила «МБХ медиа» пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич, это первое решение ЕСПЧ о домашнем насилии в России.

Иск был подан 1 июня 2017 года. Проживающая в Ульяновске госпожа Володина рассказала, что ее партнер неоднократно ее избивал, угрожал убийством и даже похищал. В частности, в иске приводятся шесть эпизодов насилия, происходивших в период с января 2016 года по март 2018-го. Полное имя сожителя не указано, он фигурирует в деле под инициалом «С».

Несмотря на поданные женщиной заявления в полицию, уголовное дело возбуждать отказывались из-за «отсутствия состава преступления», говорится в иске. В начале 2018 года против мужчины все-таки возбудили дело по ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни) после того, как он опубликовал интимные фотографии заявительницы. Однако в итоге «расследование не дало никаких результатов». В августе 2018-го женщина из опасений за свою безопасность сменила имя, чтобы сожитель не смог ее найти.

Валерия Володина утверждала, что в отношении нее нарушены положения ст. 3 (запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение) и ст. 14 (запрет дискриминации) Конвенции о защите прав человека. По мнению женщины, «российские власти не выполнили свои обязанности по предотвращению, расследованию и судебному преследованию актов насилия», а также «не смогли создать правовую основу для борьбы с дискриминацией женщин по гендерному признаку».

Женщина требовала €40 тыс. в качестве компенсации морального ущерба, а также €5,8 тыс. для возмещения судебных издержек. ЕСПЧ решил присудить россиянке €20 тыс. компенсации, а также согласился возместить все судебные траты.

С января 2017 года в России действует закон о декриминализации побоев. Согласно ему, шлепки, затрещины и другие мелкие побои в ходе семейных конфликтов считаются административным правонарушением, а не преступлением. В конце 2018-го уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала этот закон ошибкой и призвала ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Из проведенного в мае 2019-го опроса компании «Михайлов и партнеры. Аналитика» следует, что 47% россиян считают домашнее насилие частной проблемой, в которую государство и общество вмешиваться не должны. 39% опрошенных допустили применение силы к близким, а 10% заявили, что не считают принуждение жены к сексу изнасилованием.

Почему комитет ООН признал РФ ответственной за нарушение права на защиту от побоев, читайте в публикации “Ъ”.