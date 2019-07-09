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Защищавший «Сибирь» десять лет хоккеист ушел из команды

Защитник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Максим Игнатович, игравший за команду на протяжении десяти лет, перешел в другой клуб. Как сообщила пресс-служба «Сибири», 28-летний хоккеист продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике». По данным «Нефтехимика», Максим Игнатович подписал пробный контракт.

Максим Игнатович — воспитанник новосибирского хоккея, игравший в «Сибири» под номером 43. Защитник дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2009-2010 годов. Спустя пять лет привлекался в сборную России для участия в Евротуре. В сумме за свою карьеру он провел за «Сибирь» десять сезонов — в 344 играх набрал 50 (19+31) результативных баллов. Среди болельщиков «Сибири» за Максимом Игнатовичем закрепилось прозвище МИ-43.

«Сибирь» последние три сезона не может попасть в плей-офф, занимая девятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. По итогам прошедшего сезона «Сибирь» вновь сменила главного тренера — им стал Николай Заварухин.

О проблемах прошлого сезона — в материале “Ъ-Сибирь” «Адмиральцы» приплыли на спасение «Сибири»

Илья Галагуз


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