Слив стоков в реку Новая прекращен

Слив стоков в реку Новая прекратился. Об этом накануне заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, стоки теперь должны направляться во временную канализацию.» Конечно же, уже надо строить свои какие-то сооружения для того, чтобы больше таких безобразий не было. Это касается не только реки Новой», — цитирует господина Беглова ТАСС.

Напомним, что год назад цвет воды в реке Новая изменился. В загрязнении водного объекта противообледенительными реагентами обвинили аэропорт Пулково. В мае текущего года управляющая компания аэропорта Пулково — «Воздушные ворота Северной столицы» — сообщила о реализации комплекса мер по снижению экологической нагрузки на реку, с конца июля стоки будут направляться в систему «Водоканала Санкт-Петербурга». Общая стоимость работ по созданию системы канализации в аэропорту составляет более 220 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение гендиректору ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Владимиру Якушеву. Его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов лицами