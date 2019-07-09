Смертность от рака в Башкирии за 10 лет выросла почти на 20%

Показатель смертности от онкологических заболеваний в Башкирии за последние 10 лет — с 2008 по 2017 годы — увеличился на 18,6%, с 151 человек на 100 тыс. населения до 179-ти. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Шаранском (250 человек на 100 тыс. населения), Стерлибашевском (244) и Бижбулякском (228) районах, следует из текста обоснования региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной правительством республики 28 июня. В России в среднем показатель смертности от рака за этот же период снизился на 2% — с 202 до 198 человек на 100 тыс. населения.

Заболеваемость раком в регионе выросла за 10 лет на 20,3% — до 334 человек на 100 тыс. населения. Лидерами по числу выявленных онкологических больных в 2018 году были Стерлибашевский район (502 человека на 100 тыс. населения) и Салават (410,6 на 100 тыс.). Наиболее низкие показатели регистрировались в Зианчуринском, Баймакском, Зилаирском, Абзелиловском районах, Учалах и Сибае (от 197 до 269 человек на 100 тыс. населения).

В 2017 году от злокачественных новообразований в Башкирии умерли 7,26 тыс. человек, в том числе 263 не стоявших на учете у онколога. В структуре смертности преобладали злокачественные новообразования легкого (17,2%, или 1,15 тыс. случаев), рак желудка (10,5%, или 703 случая), рак молочной железы (8%, или 534 случая). На четвертом месте — рак ободочной кишки (7,2%, или 479 случаев), на пятом — рак прямой кишки (6,5%, или 432 случая), на шестом — рак поджелудочной железы (5,7%, или 378 случаев). В 2018 году онкология стала причиной смерти 7,38 тыс. человек, из них 250 не состояли на учете. 19 умерших — дети, 23,6% — люди трудоспособного возраста; 57% — мужчины, 43% — женщины.

По информации из доклада о состоянии онкологической помощи населению России в 2018 году, подготовленного Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени Герцена, Башкирия заняла пятое место в РФ по доле больных раком, умерших в течение года после установления диагноза (28% пациентов). На первом месте по этому показателю оказалась Республика Саха (32,6%), в пятерке фигурируют также Костромская, Орловская и Тульская области.

Майя Иванова