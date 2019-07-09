«Магнит» открыл в Прикамье собственные аптеки

Продовольственный ритейлер «Магнит» открыл в Пермском крае собственные аптечные пункты. Как сообщает Business-Class, пять пунктов открылись в Перми, две аптеки - в Березниках, по одной – в Верещагино и Кизеле.

Пилотный проект собственных аптек «Магнит» запустил в 2017 году. В рамках него была открыта 51 аптека (на площадях магазинов «Магнит») в Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее. В июне 2019 года компания сообщила о планах открытия в Южно-Уральском округе (макрорегиональное подразделение, включает Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области и Башкирию) 130 аптек. Они будут создаваться на базе действующих магазинов сети, аптечные пункты будут занимать от 20 до 80 кв.м торговой площади. В ассортименте будет представлено около 3,5 тыс. товаров. Помимо фармацевтики, в аптеках будут продавать товары из сегмента лечебной косметики, личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонную продукцию (репелленты, кремы от укусов комаров и т.д.).