Сегодня день рождения у президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Ее поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:
— Ваше имя во всех смыслах ассоциируется с победой. Вы красивая женщина с сильным характером. Человек, который сделал счастливыми огромное количество девчонок. Вы учите труду, как, наверное, не умеет никто. А он, как известно, залог любого успеха. Я знаю Вас как неравнодушного человека, который дарит добро и внимание всем вокруг. Спасибо за Ваше особое отношение к Подмосковью.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»
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