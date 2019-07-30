Сегодня день рождения у президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Ее поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Ваше имя во всех смыслах ассоциируется с победой. Вы красивая женщина с сильным характером. Человек, который сделал счастливыми огромное количество девчонок. Вы учите труду, как, наверное, не умеет никто. А он, как известно, залог любого успеха. Я знаю Вас как неравнодушного человека, который дарит добро и внимание всем вокруг. Спасибо за Ваше особое отношение к Подмосковью.

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