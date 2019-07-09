Visa снизила комиссию для новых мелких торговцев на год

Международная платежная система Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снижает до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были партнерами системы. «РИА Новости» ознакомилось с копией письма платежной системы.

Пониженный тариф будет действовать для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год. Оборот таких компаний по картам Visa не должен превышать 3 млн руб. в год.

Выгоду от снижения комиссии Visa микробизнес почувствует не сразу. Однако игроки рынка надеются, что работать им станет гораздо легче, отметил владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский: «Снижение комиссии для малого бизнеса влияет благоприятно.

Подробнее о льготе читайте в публикации “Ъ FM” «Visa решила помочь торговому микробизнесу».