Военных просят вернуть Ульяновску Льва Толстого

Ведущие архитекторы, юристы и журналисты Ульяновска уверены, что город потерял улицу и переулок из-за реестровой ошибки. В обращении к главе города и городскому прокурору они потребовали через суд вернуть Ульяновску эти улицы, которые сейчас находятся в распоряжении Суворовского военного училища. В региональном управлении Росреестра готовы провести внутреннюю проверку, чтобы выяснить, была ли ошибка. Архитекторы предлагают с учетом начавшейся реконструкции СВУ вообще перенести училище в другое место.

Вернуть городу улицы, оказавшиеся в ведении Минобороны РФ, просят ведущие архитекторы Ульяновска (среди них — заслуженный архитектор Ульяновской области Олег Владимиров, президент «Межрегионального объединения проектных организаций» Александр Варюхин, почетный архитектор России Лев Нецветаев), известные в регионе юристы и журналисты. Заявление об этом они направили главе города Сергею Панчину и прокурору Ленинского района Ульяновска Петру Пронько.

Речь идет об участке улицы Льва Толстого и переулке Краснознаменном, которые сегодня недоступны для горожан — территория в 7,1 га в самом центре города занята Суворовским военным училищем (СВУ).

СВУ разместилось на этой территории с сентября 1991 года. До него здесь было танковое училище, до революции — Кадетский корпус. Когда были закрыты эти улицы, точно не известно, однако, по архивным данным, до 1956 года (а возможно, и более) они были общедоступными. Не так давно архитекторы обнаружили в архивах документ, подтверждающий, что администрация Ульяновска не передавала улицу в пользование Минобороны (постановление мэра Ульяновска от 1 июня 1992 года «О подтверждении площадей земель, находящихся в пользовании Вооруженных сил». В документе указывалось, что участок СВУ подтверждается «без улицы Льва Толстого». На это и обращают внимание авторы заявления, отмечая, что и в действующем генплане Ульяновска улица и переулок обозначены как общедоступные зоны.

Однако, указано в заявлении, из публичной кадастровой карты выяснилось, что в апреле 2004 года был сформирован единый земельный участок под СВУ, а с 31.12.2014 года зарегистрировано право собственности РФ (правообладатель — Минобороны). Включение в него городских улиц «без согласия городской администрации и жителей города незаконно», пишут заявители, приходя к выводу, что «произошла реестровая ошибка». Они просят мэра в пяти­дневный срок сообщить о своем намерении обратиться в суд с требованиями исправить реестровую ошибку или дать мотивированный отказ, а прокурора — если мэр не направит иск, направить в суд свое заявление.

Экс-мэр Ульяновска Сергей Ермаков подтвердил „Ъ“, что в постановлении исключал улицу Льва Толстого из земельного участка СВУ. По его словам, он неоднократно пытался вернуть улицу, «обращался в Приволжский военный округ, в 1993 или 1994 году специально ездил сам, просил командование округа, но они не согласились». Кто и каким документом передал эти улицы, неизвестно.

Инициатор обращения архитектор Олег Владимиров пояснил „Ъ“, что именно сегодня есть смысл поставить этот вопрос, поскольку идет реализация большого проекта реконструкции СВУ и логичнее «вообще перенести училище в другое место» на большие площади, «поскольку типовые проекты суворовских училищ занимают площадь в 14–16 га, а не 7 га, как в случае с ульяновским СВУ». А на этом месте, по мнению архитекторов, надо обеспечить развитие учреждений культуры. «Улицы, как кровеносные сосуды, дают городу возможность развития, когда они используются всеми, а не ограниченной группой»,— добавил архитектор. Впрочем, в региональном минстрое выразили сомнение в том, что удастся убедить федеральный центр в необходимости перебазирования СВУ.

И.о. руководителя управления Росреестра по Ульяновской области Ольга Петухова не стала сразу опровергать доводы архитекторов. «Если к нам обратятся мэр или прокуратура, мы обязательно проведем внутреннюю проверку и выясним, могла ли быть реестровая ошибка»,— заметила она.

Узнать мнение военных не удалось. Руководители СВУ и Приволжско-Уральского управления имущественных отношений Минобороны (правообладатель участка) от комментариев отказались, в пресс-службе ЦВО Минобороны на запрос „Ъ“ не ответили. Глава Ульяновска и его замы также были недоступны для комментариев.

Ульяновский адвокат Григорий Каленов утверждает, что «без решения гордумы никто не имел права передать муниципальные земли». Он подготовил аналогичное обращение, но уже к депутатам гордумы, с просьбой инициировать обсуждение проблемы. «Именно гордума должна разобраться, как и почему без ее ведома была отдана муниципальная собственность»,— сказал адвокат.

Председатель гордумы Илья Ножечкин сообщил „Ъ“, что уже предложил профильному комитету «взять тему в проработку». «Григорий Викторович (Каленов. — „Ъ“) прав, всю юридическую цепочку нужно проследить, а в суд идти с полным комплектом документов, подтверждающих позицию»,— сказал спикер, заметив, что гордума намерена заслушать по этому поводу и мэрию, и экспертов.

Сергей Титов, Ульяновск