Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия Победы

2020 год в России станет годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы»,— говорится в документе.

Правительству РФ поручено в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Их организацией будет заниматься комитет «Победа» под координацией руководителя администрации президента Антона Вайно.

Ранее российский президент учредил юбилейную медаль, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Учрежденной медалью наградят участников войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и иностранных граждан, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР в годы войны.