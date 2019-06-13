Путин учредил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Президент Владимир Путин учредил юбилейную медаль, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» наградят участников войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и иностранных граждан, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР в годы войны.

На лицевой стороне медали изобразят воина-победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), который пишет на стене Рейхстага слово «Победа!». Медаль можно будет надеть с помощью кольца, пятиугольной колодки и муаровой ленты серого цвета, посередине которой будут пять чередующихся полос черного и оранжевого цветов.