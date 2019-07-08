Компания «Газпром СПГ СПб» переименована в «Газпром СПГ Портовая»

Компания ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург», рассматривавшаяся в качестве проектной по строительству завода «Балтийский СПГ», сменила название на ООО «Газпром СПГ Портовая». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Генеральным директором ООО «Газпром СПГ Портовая» назначен Юрий Максимов, до этого занимавший пост главного инженера – первого заместителя гендиректора. Предыдущий топ-менеджер компании — Сергей Густов — перешел на должность руководителя ООО «Газпром межрегионгаз».

Отметим, что ПАО «Газпром» анонсировал грядущее перепрофилирование ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург», сообщив о том, что компания станет эксплуатирующей организацией комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из проекта «Балтийский СПГ» выходит компания Shell.

Подробнее — в материале «Ъ» «Shell уплыл с Балтики».