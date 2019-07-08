На логотипе ФК «Тамбов» вместо пчел появился волк

С сезона 2019-2020 годов на форме, атрибутике, а также в информационной и коммерческой деятельности футбольного клуба «Тамбов» будет использоваться эмблема в виде мяча и волка на фоне традиционных красно-синих цветов в золотом обрамлении. Как уточнили в ФК, на сегодня «логотип уже утвержден руководством». На предыдущем логотипе, напомним, рядом с мячом располагался несколько измененный герб Тамбовщины, на котором над серебряным ульем изображены три пчелы.

«В связи с отказом в регистрации предыдущей эмблемы клуба по причине нарушения геральдических правил, а именно — использования измененного изображения герба Тамбовской области, мы приняли решение о смене клубной символики,— пояснила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.— Теперь наш логотип имеет право на санкционированное использование и регистрацию в качестве товарного знака».

О том, как ФК «Тамбов» попал в премьер-лигу,— в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы Черноземья разыгрались по лигам».

Андрей Цветков