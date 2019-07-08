Названы регионы Черноземья с самыми высокими и низкими доходами населения

Липецкая область лидирует по уровню доходов населения среди шести регионов Черноземья по результатам проведенного «РИА Новости» исследования. Она расположена на 13 строчке. За чертой бедности там находятся, по данным аналитиков, 8,7% населения, а за чертой крайней бедности — 1%.

Следом, на 14 месте,— Белгородская область. 19 строчку занимает Тамбовская область. 21-ю — Воронежская, 22-ю — Курская. В Орловской области, по данным рейтинга, зафиксированы самые низкие доходы населения. Она находится на 40 месте. В регионе, по оценке составителей рейтинга, 13,7% населения — за чертой бедности, а за чертой крайней бедности — 1,6%.

Сергей Калашников