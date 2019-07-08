В Госдуме обсудят вопрос о прекращении поставок в РФ вина и воды из Грузии

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что Совет Госдумы намерен поднять вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также о запрете на перечисление денежных средств в эту страну.

«Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки»,— приводит слова господина Неверова ТАСС. Он подчеркнул, что «подобные действия недопустимы».

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Напомним, 8 июля вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщении с Грузией. Однако, как ранее сообщал “Ъ”, конфликт может этим не ограничиться. По данным “Ъ”, вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках.

Также накануне в российско-грузинских отношениях произошел очередной скандал. Ведущий оппозиционного канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал программу с матерных оскорблений в аадрес российского президента Владимира Путина. Власти и России и Грузии осудили действия ведущего.

Подробнее о возможном запрете — в публикации “Ъ” «От Грузии закрывают российский рынок».

О скандале с «Рустави-2» — в публикации “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».