Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 23

Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 человек. Как сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона, тело еще одного погибшего обнаружено в зоне ЧС. «Судьба восьми остается неизвестной»,— сказал собеседник.

Напомним, паводок в Иркутской области начался 25 июня. Подтопленными оказались 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10,1 тыс. домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек. Сейчас подтопленными остаются 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне.

МЧС утверждает, что уровень воды в реках повысился до критического из-за проливных дождей, которые совпали с таянием снега. Иркутские ученые связали паводок с изменением климата.

Подробнее о паводке — в материале “Ъ-Сибирь” «Мертвая вода»

Илья Николаев