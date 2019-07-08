Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам. Согласно информации на сайте банка, теперь максимальная базовая ставка по рублевому вкладу «Сохраняй» составляет 5,05% (5,44% с капитализацией). По долларовым вкладам максимальная ставка составит 1,35% (1,351% с капитализацией).

Ранее максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 5,75% (при открытии счета онлайн), по валютному — 1,75%.

Банк России объявил старт программы снижения ключевой ставки до равновесного уровня, которая должна завершиться в первой половине 2020 года. В июне ключевая ставка была снижена до 7,5%, до конца года возможны одно или два снижения на 0,25 п. п. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускает ее дальнейшее снижение в июле на один и даже на два шага

О возможном снижении ключевой ставки — в материале “Ъ” «Банк России притронулся к ключевой ставке».