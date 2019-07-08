Наводнение в Иркутской области свели к местному масштабу

Иркутское наводнение грозит отставками. Виталий Мутко потребовал уволить местного главу района. Чиновник якобы спасал свое имущество силами коммунальщиков, когда другим жителям помогали не так активно. По требованию вице-премьера Иркутские власти это проверят. А на других местных руководителей завели административные дела. Как Виталий Мутко разбирается с наводнением? И кого за него накажут? Об этом — Иван Корякин.

Когда Виталий Мутко прилетел в Иркутскую область, местные коммунальщики активно восстанавливали подтопленные дома. Но, как выяснилось, усерднее всего они работали на участке главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Но проблемы появились у Сергея Худоногова: Мутко посмотрел видео, проверил информацию и поручил уволить чиновника. «Давно пора», — написали жители Нижнеудинского района в соцсетях. В комментариях кто-то вспомнил, что Худоногов занимает должность с 1994 года и за это время некоторым жителям поднадоел. Да и в целом решение Мутко ожидаемое. Так власти дают понять, что ситуация под контролем, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Ключевая задача федерального вмешательства сегодня — это демонстрация справедливости власти, того, что, хотя ситуация не рукотворная, есть виновные, и они будут наказаны. В этом плане претензии к главам муниципалитета позволяют избежать публичного расследования действий МЧС, развеять слухи о рукотворной природе происшедшего, сливах воды на электростанциях. Поэтому пока что федеральные власти неравнодушны, будет и помощь пострадавшим, и поиск виновных.

Это довольно привычная схема».

Но мелкие чиновники нередко попадают в сложные ситуации. Гораздо реже попадает в информационное поле Виталий Мутко. Он уже год как вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития. Собственно, в Иркутскую область он для этого и прилетел — затопленный регион необходимо восстанавливать. По его словам, разрушены более 3,5 тыс. домов. Непонятно, правда, как этому помогут отставки, говорит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Действительно, это задача минрегиона, которым условно сейчас руководит Мутко. Надо ли, чтобы этим управлять в ручном режиме, увольнять каких-то глав районов? В российской традиции это всегда было. Надо ли для того, чтобы это происходило эффективно, чтобы лично вице-премьер стоял над строителями и подгонял их? К сожалению, в силу отсутствия эффективной системы управления, видимо, да».

Главами других районов Мутко пока не интересовался, но и у них скоро могут начаться проблемы. Возбуждены как минимум,два административных дела — в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы села Шелехово Владимира Лупекина. К местным руководителям действительно есть вопросы. Жителям, правда, от этого не легче, говорит Сергей из Тулунского района:

«Кого стоит, кого не стоит наказывать — это не мое дело. Я лично знаю, что наш мэр, по-моему, в последний день начал подсыпать дамбу.

Как он говорил, 9 т материала высыпали, но ее все равно прорвало».

Сейчас в регионе идут восстановительные работы. Военные разбирают завалы, жители Иркутска собирают гуманитарную помощь, а власти пытаются подсчитать затраты. Местное правительство оценивает ликвидацию в 30 млрд руб. А что до отставок, то они наверняка не заставят себя ждать. Но пока в чрезвычайной ситуации федерального масштаба винят чиновников местного значения.

Сейчас в Иркутской области остается только один населенный пункт, где стоит вода, — город Тулун. Там подтоплены более 200 жилых домов.