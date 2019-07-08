08 июля, понедельник
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Роман Сгибнев / Коммерсантъ

Наводнение в Иркутской области свели к местному масштабу

Как увольнение чиновника повлияет на ликвидацию последствий

от

Иркутское наводнение грозит отставками. Виталий Мутко потребовал уволить местного главу района. Чиновник якобы спасал свое имущество силами коммунальщиков, когда другим жителям помогали не так активно. По требованию вице-премьера Иркутские власти это проверят. А на других местных руководителей завели административные дела. Как Виталий Мутко разбирается с наводнением? И кого за него накажут? Об этом — Иван Корякин.


Когда Виталий Мутко прилетел в Иркутскую область, местные коммунальщики активно восстанавливали подтопленные дома. Но, как выяснилось, усерднее всего они работали на участке главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Но проблемы появились у Сергея Худоногова: Мутко посмотрел видео, проверил информацию и поручил уволить чиновника. «Давно пора», — написали жители Нижнеудинского района в соцсетях. В комментариях кто-то вспомнил, что Худоногов занимает должность с 1994 года и за это время некоторым жителям поднадоел. Да и в целом решение Мутко ожидаемое. Так власти дают понять, что ситуация под контролем, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Ключевая задача федерального вмешательства сегодня — это демонстрация справедливости власти, того, что, хотя ситуация не рукотворная, есть виновные, и они будут наказаны. В этом плане претензии к главам муниципалитета позволяют избежать публичного расследования действий МЧС, развеять слухи о рукотворной природе происшедшего, сливах воды на электростанциях. Поэтому пока что федеральные власти неравнодушны, будет и помощь пострадавшим, и поиск виновных.

Это довольно привычная схема».



Но мелкие чиновники нередко попадают в сложные ситуации. Гораздо реже попадает в информационное поле Виталий Мутко. Он уже год как вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития. Собственно, в Иркутскую область он для этого и прилетел — затопленный регион необходимо восстанавливать. По его словам, разрушены более 3,5 тыс. домов. Непонятно, правда, как этому помогут отставки, говорит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Действительно, это задача минрегиона, которым условно сейчас руководит Мутко. Надо ли, чтобы этим управлять в ручном режиме, увольнять каких-то глав районов? В российской традиции это всегда было. Надо ли для того, чтобы это происходило эффективно, чтобы лично вице-премьер стоял над строителями и подгонял их? К сожалению, в силу отсутствия эффективной системы управления, видимо, да».

Главами других районов Мутко пока не интересовался, но и у них скоро могут начаться проблемы. Возбуждены как минимум,два административных дела — в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы села Шелехово Владимира Лупекина. К местным руководителям действительно есть вопросы. Жителям, правда, от этого не легче, говорит Сергей из Тулунского района:

«Кого стоит, кого не стоит наказывать — это не мое дело. Я лично знаю, что наш мэр, по-моему, в последний день начал подсыпать дамбу.

Как он говорил, 9 т материала высыпали, но ее все равно прорвало».

Сейчас в регионе идут восстановительные работы. Военные разбирают завалы, жители Иркутска собирают гуманитарную помощь, а власти пытаются подсчитать затраты. Местное правительство оценивает ликвидацию в 30 млрд руб. А что до отставок, то они наверняка не заставят себя ждать. Но пока в чрезвычайной ситуации федерального масштаба винят чиновников местного значения.

Сейчас в Иркутской области остается только один населенный пункт, где стоит вода, — город Тулун. Там подтоплены более 200 жилых домов.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя