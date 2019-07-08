Жертвами ДТП с автобусом на севере Индии стали 29 человек

Пассажирский автобус упал в канал в городе Агра на севере Индии, погибли по меньшей мере 29 человек, пишет India Today. Как сообщили изданию в полиции, еще 16 человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Автобус ехал из Лакхнау в Дели.
Полиция считает виновным в автокатастрофе водителя, которые предположительно уснул за рулем. Транспортное средство упало с высоты около 15 футов (4,5 метра) .
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