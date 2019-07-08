Семья Бута заявила о возможных провокациях во время поездки в США

Супруга российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американском штате Иллинойс, опасается возможных провокаций. «Я надеюсь, что после прилета нас встретят российские дипломаты, поскольку опасаюсь повторения ситуации моего первого визита к Виктору. Тогда меня допрашивали почти 10 часов, обыскивали все вещи и даже делали копии с электронных гаджетов»,— заявила «Известиям» Алла Бут.

По ее мнению, сейчас американские власти могут проводить еще более длительные процедуры проверки: тогда Виктор Бут был только обвиняемый, а сейчас он признан террористом судьей штата.

Госпожа Бут рассказала, что при получении визы ей передали письмо, в котором сообщалось, что в апреле 2019 года ей было отказано во въезде в США, поскольку она собирается лететь к «опасному преступнику». «Видимо, после различных обращений российского МИДа и других структур они всё же решили выдать нам однократную визу»,— добавила она.

В апреле 2012 года федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам заключения и конфискации имущества на сумму $15 млн. В ходе слушаний представители прокуратуры требовали для бизнесмена пожизненного заключения, но суд принял не все аргументы обвинения.

В январе 2019 года семья заключенного сообщила о сложностях с получением визы в США. Министерство иностранных дел РФ отреагировало на проблему и направило американской стороне ноту с требованием исправить положение.

Подробнее об аресте россиянина читайте в публикации “Ъ”.