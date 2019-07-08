2,9% составило снижение объема импорта в стоимостном выражении в январе—июне из стран дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, суммарные поставки достигли $99,75 млрд, следует из данных ФТС. В июне показатель вырос по сравнению с маем на 0,7%, до $17 млрд, при этом импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 31,2% и составил $1,07 млрд, машиностроительной продукции — на 2,6%, до $8,56 млрд; ввоз химической продукции, напротив, снизился на 4,6%, до $3,23 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 6,5%, до $1,8 млрд. К июню 2018 года спад составил 6,5%, сильнее всего за год сократились поставки в машиностроении (минус 9,8%).