Уход-горло-нос

В Великом Новгороде развивается конфликтная ситуация, связанная с массовым увольнением отоларингологов из областной детской больницы. Чиновники говорят, что медики подали заявления об уходе сами. Врачи утверждают, что их вынудили уволиться из-за несогласия с новыми условиями трудового договора и низкой зарплатой. Родители маленьких пациентов опасаются остаться без доступа к помощи отоларингологов. Представители минздрава Новгородской области заверяют, что при необходимости бесплатно пошлют больных в Петербург. В городе прошли пикеты, запланирован митинг в защиту врачей ЛОР. Прокуратура начала свою проверку событий в детской больнице.

В Новгородской области с конца прошлого года проводится оптимизация системы здравоохранения: объединены несколько районных больниц, ликвидированы круглосуточные стационары. В райцентрах в связи с этим прошли митинги. Их участники требовали отставки новгородского губернатора Андрея Никитина и министра здравоохранения Антонины Саволюк. Независимый профсоюз «Альянс врачей», в который входят врачи нескольких больниц в Новгородской области, в марте и апреле дважды объявлял итальянскую забастовку. Медики выдвинули требования повысить зарплаты, увеличить финансирование больниц и улучшить условия труда.

6 июня 2019 года был уволен заведующий ЛОР-отделением детской больницы Новгорода Руслан Уразгалиев. Господин Уразгалиев заявил “Ъ”, что его уволили за прогул, которого не было. Спустя две недели, по его словам, уволили еще трех врачей отделения. В администрации Новгородской области заявляют, что специалисты ушли сами. «По должностным инструкциям медики должны были осуществлять дежурства по больнице и в приемном отделении,— сообщили “Ъ” в администрации области.— А по факту врачи дежурили на дому, но при этом получали заработную плату за дежурства в стационаре. Им было предложено дежурить по больнице и в приемном отделении в вечернее и ночное время, находясь в стационаре, или заключить дополнительное соглашение к трудовому договору на осуществление дежурств на дому с учетом рабочего времени».

По словам Руслана Уразгалиева, для обеспечения круглосуточной службы работодатель вместо привлечения новых сотрудников на вакантные ставки решил под угрозой увольнения перевести врачей с дневной работы в дежуранты. Врачи считают: их уволили за то, что они не захотели менять условия труда бессрочного договора. «Реальной причиной увольнения врачей с дежурств были бесконечные переработки при отсутствии страхования, неукомплектованность отделения оборудованием,— говорит Руслан Уразгалиев.— Последней каплей стали вызовы к знакомым главного врача (по блату) в вечернее время и выходные дни без экстренных на то показаний. Когда врачи отказались, последовали угрозы». Он уверен, что «задача руководства — иметь как можно меньше работников и как можно больше совместительства, чтобы в отчете средняя зарплата не была столь печальна»: «Наше министерство даже выпустило локальный приказ, позволяющий руководству устраивать сотрудников на две ставки. По ТК РФ более полутора нельзя». «Я работал шесть лет вообще без выходных,— продолжает господин Уразгалиев.— Трудовые договоры врачей были заключены на дневную работу при шестидневной рабочей неделе».

29 июня новгородцы стихийно собрались у детской больницы. Родители потребовали разъяснения причин увольнения четырех отоларингологов. Всего их в стационаре было пять. Главный врач больницы к собравшимся не вышел, но выступила замминистра здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева: «Мы будем бесплатно отправлять в федеральный центр и в Санкт-Петербург детей, которых должны оперировать в июле. Те врачи, которые были, отказывались оказывать помощь в экстренной форме»,— сказала она.

По словам чиновников, «уровень заработной платы у медиков был достойный: у некоторых специалистов отделения он превышал среднеобластной показатель в несколько раз». Однако уволенная врач Екатерина Рощина с этим утверждением не согласна. «Я работала врачом на 1,25 ставки,— говорит она.— Одна ставка — это лор-отделение и 0,25 — это поликлиника. И получала я за это примерно 18,5 тыс. руб. Мне предложили только дежурить, осуществлять экстренную помощь в приемном отделении и уходить домой. Но я не хотела только дежурить, хотела оперировать. Поэтому не согласилась, и спустя два месяца меня уволили. Предложили, когда я не согласилась с новыми условиями, вакантные должности уборщицы или врача приемного отделения».

«У меня ребенок хронически болен. Лоры приезжали к нам экстренно,— жалуется новгородка Наталья Кондратьева.— У моей дочки было по десять отитов в год. Мне пишут из "Единой России" и КПРФ, "Справедливой России" — выражают готовность помочь, но плана действий никто не предложил». На 13 июля запланирован митинг в защиту новгородских лоров, организованный партией «Яблоко». Люди выходят на одиночные пикеты. Активисты подготовили обращение к губернатору.

Ситуация в областной больнице привлекла внимание прокуратуры, которая начала проверку жалоб.

Мария Башмакова