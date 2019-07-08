Москва обновит софт

Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика. Сами отечественные производители, в июне уже пытавшиеся оспорить закупку иностранных офисных программ, с этим не согласны.

Департамент по конкурентной политике Москвы объявил тендер на закупку и техническую поддержку программного обеспечения (ПО) американских производителей Cisco, Commvault, Microsoft и VMware, следует из данных на zakupki.gov.ru. Общая стоимость закупки — 67,7 млн руб. Планируется приобрести встроенное ПО телекоммуникационного оборудования, операционные системы, офисные приложения, средства виртуализации, системы хранения данных и др.

С 2016 года органы власти должны обосновывать закупки иностранного ПО, а не российских аналогов из реестра отечественного софта. В обосновании невозможности закупки российского ПО департамент по конкурентной политике указывает, что российские аналоги не соответствуют требованиям заказчика к функциональным, техническим или эксплуатационным характеристикам. Получить комментарий департамента не удалось.

Российские производители не согласны с тем, что их ПО недостаточно функционально. «Отраженные в конкурсной документации требования часто содержат избыточную функциональность, которая не является необходимой в работе того или иного ведомства. Также мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда при закупке проводились некорректные сравнения отечественных решений с иностранными. В частности, некоторые функции в российском ПО были отмечены как недоступные, притом что тестирование продукта даже не проводилось»,— заявил представитель разработчика офисного ПО «МойОфис» «Новые облачные технологии».

Российские аналоги имеют возможность реализовать весь необходимый органам государственной власти функционал, согласен директор по продукту Astra Linux Роман Мылицын.

«Требования, которые не являются необходимым условием реализации возложенной на орган государственной власти функции, могут быть оспорены в рамках конкурсных процедур поставщиками российских решений»,— не исключает он.

Как сообщал “Ъ” 27 июня, российские разработчики уже жаловались в московское управление Федеральной антимонопольной службы на закупку текстовых редакторов Microsoft департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы стоимостью почти 100 млн руб. Однако комиссия УФАС посчитала жалобу необоснованной. После этого ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» направила письмо в ДИТ и департамент по конкурентной политике Москвы, в котором заявила, что речь может идти о «нецелевом использовании бюджетных средств»: из-за изменений в программах корпоративного лицензирования Microsoft лицензии, на которые объявлена закупка, с 1 июля перестанут действовать.

Еще в феврале Счетная палата сообщала об обнаружении нарушений в 121 закупке импортного софта в госорганах. По данным ведомства, они закупали ПО с «избыточными потребительскими свойствами», а общий объем нарушений составил 3,3 млрд руб. Как отмечали в Счетной палате, более 96% ведомств пользуются зарубежными операционными системами, 82% — иностранными почтовыми серверами, 99% используют системы управления баз данных не из реестра отечественного ПО. В то же время российское ПО преобладает среди систем электронного документооборота и информационной безопасности, например антивирусы «Лаборатории Касперского».

Заказчики обычно мотивируют нежелание переходить на российское ПО необходимостью нести двойные расходы, а также его недостаточной функциональностью.

Так, в октябре “Ъ” сообщал о жалобах ДИТ в Минкомсвязь на многочисленные дефекты приложения «МойОфис Почта», разработчик которого позднее утверждал, что их исправил.

Кристина Жукова