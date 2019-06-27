Российских разработчиков не пускают в офис

Российские разработчики софта пожаловались на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft почти на 100 млн руб. Они просят признать незаконным требование поставки конкретного ПО, тем более при наличии более дешевых отечественных аналогов. При этом на зарубежные офисные пакеты по-прежнему приходится почти 90% госзакупок, а с функционированием отечественных ранее возникали проблемы.

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» 26 июня направила письма (есть у “Ъ”) в ДИТ и департамент по конкурентной политике Москвы о закупке ДИТом текстового редактора от Microsoft на 99,3 млн руб., объявленной в начале июня. Закупка может «нанести существенный ущерб» заказчику и поставит вопрос о «нецелевом использовании бюджетных средств», указывает АРПП. Microsoft с 1 июля вносит изменения в программы корпоративного лицензирования, при этом те лицензии, на которые объявлена закупка, перестанут действовать, сообщается в письме. В ДИТе и Microsoft не стали комментировать закупку.

26 июня другую жалобу на эту же закупку рассмотрело московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). В своем заявлении в УФАС (есть у “Ъ”) Международный IT-кластер Нижегородской области раскритиковал закупку иностранного софта, а не его российских аналогов. В жалобе говорится, что в описании объекта закупки указано конкретное наименование продукта Microsoft, что само по себе может считаться нарушением. При этом в обосновании невозможности закупки российского ПО перечислены технические характеристики, которые у российских продуктов якобы отсутствуют, хотя на самом деле многие их них уже реализованы, например возможность поиска по словам в напечатанном тексте, утверждают авторы жалобы.

Комиссия УФАС пришла к выводу о необоснованности жалобы, так как у заказчика было основание для закупки конкретного товара, сообщили “Ъ” в пресс-службе московского УФАС.

Госорганы должны закупать отечественное ПО или обосновывать закупки иностранного с 2016 года, когда был создан реестр российского софта. За это время доля закупок отечественного ПО увеличилась с 20% до 65%, сообщали ранее в Минкомсвязи. При этом, по ее же оценкам, в федеральных органах исполнительной власти доля зарубежных операционных систем составляет 96%, а офисных пакетов, большая часть из которых приходится на Microsoft,— 89,7%.

Общая сумма госзакупок иностранного офисного ПО только с начала 2019 года превышает 515 млн руб., что «в десятки раз больше» закупок отечественных аналогов, оценивает операционный директор АРПП Ренат Лашин. Сейчас в реестре отечественного ПО есть два офисных пакета: «МойОфис» «Новых облачных технологий» (НОТ; входит в Международный IT-кластер Нижегородской области) и «Р7-Офис» «Новых коммуникационных технологий» (НКТ). При этом у мэрии Москвы уже возникали проблемы с отечественными аналогами продуктов Microsoft: как сообщал “Ъ” 9 октября 2018 года, ДИТ жаловался в Минкомсвязь на многочисленные дефекты приложения «МойОфис Почта». Сам разработчик тогда указывал, что большинство дефектов были устранены.

Закупки иностранного софта достаточно распространены, несмотря на программу по импортозамещению, подтверждает представитель НОТ. В НКТ сообщили, что жалобы на закупку ДИТом не были инициативой компании, отметив, что смена офисного ПО может быть «сложным процессом в таких больших организациях».

Нижегородский IT-кластер продвигает на рынок решения компаний, которые в него входят, в частности НКТ, заявил “Ъ” эксперт по российскому ПО IT-кластера Алексей Богомолов. «Президент выделяет импортозамещение как одну из основных задач для чиновников, а по факту получается, что продолжают закупать иностранное, которое дороже, и есть риск, что его запретят к использованию на территории России»,— сетует он. Стоимость закупаемых ДИТом Москвы офисных редакторов в ценах «Р7-Офиса» составляет 50 млн руб., что в два раза ниже объявленной закупки, настаивает он.

Кристина Жукова, Юлия Тишина