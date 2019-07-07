Познер заявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Тележурналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Об этом он говорится в заявлении на сайте господина Познера.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других. Исходя из вышесказанного, я отказываюсь от какого-либо участия как в самом конкурсе, так и в жюри Комитета индустриальных телевизионных премий»,— написал он. Господин Познер напомнил, что премия ТЭФИ был учреждена фондом «Академия российского телевидения» (АРТ) в 1994 году с главной задачей проводить ежегодный конкурс лучших телевизионных работ России. в 1994 году с главной задачей проводить ежегодный конкурс лучших телевизионных работ России. С 2014 года организатором конкурса выступает некоммерческое партнёрство «Комитет индустриальных телевизионных премий». По мнению журналиста конкурс утратил «демократические принципы, которые изначально легли в его основу».

Владимир Познер напомнил о договоре, согласно которому скульптор Эрнст Неизвестный дал согласие на создание статуэтки приза, получившего название ТЭФИ.

«Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ». По его мнению статуэтка должна вручаться по результатам конкурса Академии российского телевидения.

Напомним, в 2017 году телеведущий Владимир Познер, ранее возглавлявший Академию российского телевидения, которая вручала ТЭФИ, обвинил новых организаторов телепремии в недемократичности процедуры выбора победителей и попросил отказаться от названия и вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного. Тогда господин Познер заверил “Ъ”, что обеспокоен процедурой определения лауреатов и его заявление не связано с конкретными победителями. В руководстве телепремии и совете учредителей от комментариев воздержались.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ТЭФИ — не футбол».