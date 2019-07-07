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Волейболисты Олег Стояновский и Вячеслав Красильников

Фото: Christian Charisius / dpa / AP

Россияне впервые победили на чемпионате мира по пляжному волейболу

Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге. В финале они обыграли хозяев турнира Клеменса Виклера и Юлиуса Толе. Встреча завершилась со счетом 19:21, 21:17, 15:11.

В матче за третье место норвежцы Андерс Моль и Кристиан Сёрум победили американцев Три Борна и Тревора Крэбба со счетом 19:21, 21:15, 15:10.

Россияне впервые победили на мировом первенстве по пляжному волейболу. Эта победа обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

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