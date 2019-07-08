Россельхозбанку нашли нового директора

Алексей Кольчик, покинувший в прошлом году банк «Российский капитал», возглавит петербургский филиал Россельхозбанка (РСХБ). До него за развитие кредитной организации в регионе отвечал московский менеджер Олег Солдатенков. Участники рынка считают, что приход господина Кольчика позволит РСХБ, ранее не слишком заметному в Петербурге, укрепить свои позиции.

Новым директором петербургского филиала РСХБ после согласования кандидатуры в Центробанке станет Алексей Кольчик. Об этом “Ъ” сообщил источник на банковском рынке и подтвердил знакомый банкира. «Он рассматривал несколько вариантов, но в итоге решил остановиться на РСХБ»,— пояснил собеседник “Ъ”. Правление банка утвердило господина Кольчика на должность директора петербургского филиала в апреле, сообщили “Ъ” в РСХБ. Состоялось ли согласование его кандидатуры в ЦБ, в кредитной организации не уточнили. Господин Кольчик не ответил на звонки “Ъ”. На сайте банка в качестве исполняющего обязанности директора петербургского филиала на данный момент указан Дмитрий Новожилкин.

Предыдущим главой петербургского филиала РСХБ был Олег Солдатенков, занимавший эту позицию с 2016 года. Перед этим он успел поработать в московском РСХБ, где возглавлял департамент среднего бизнеса. В апреле господин Солдатенков принял решение о завершении трудовых отношений с банком, пояснил представитель РСХБ.

Последним местом работы господина Кольчика был банк «Российский капитал» (нынешнее название «Дом.РФ»), в котором он руководил петербургским филиалом. Свою должность он оставил в мае прошлого года. Уход из «Российского капитала» был связан с трансформацией банка из универсального в ипотечно-строительный, рассказывал “Ъ” банкир.

В банковской сфере Петербурга господин Кольчик работает более 20 лет. Основная часть его карьеры была связана с Северо-Западным банком Сбербанка, куда он пришел в 1997 году на позицию старшего инспектора отдела консалтинга. К 2003 году господин Кольчик получил должность управляющего Петроградским ОСБ № 187 Северо-Западного банка Сбербанка России, а в 2008 году стал директором управления корпоративных клиентов кредитной организации. В 2013 году топ-менеджер, на тот момент занимавший пост заместителя председателя — директора головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка Сбербанка России, возглавил петербургский филиала Банка Москвы, откуда через два года перебрался в «Российский капитал».

РСХБ — является четвертым банком России по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, следует из рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». В прошлом году кредитная организация впервые за пять лет получила прибыль, заработав 1,5 млрд рублей. Единственным владельцем РСХБ является государство, которое ежегодно оказывает ему поддержку. Общий кредитный портфель РСХБ в Петербурге по итогам 2018 года превысил 126 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель юрлиц регионального филиала к концу года составил 97 млрд рублей, физлиц — около 10 млрд рублей.

Алексей Кольчик — известный банкир, его назначение должно придать динамики петербургскому филиалу и РСХБ в целом, считает председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин. Работа в госбанках ему известна, поэтому на новом месте для него не будет каких-то особых сюрпризов, добавляет другой петербургский банкир. «Кольчик много кого знает на рынке и с этой позиции будет для них ценным приобретением»,— уверен он.

У РСХБ большой потенциал в Петербурге, он может укрепить позиции как в розничном, так и в корпоративном сегменте, полагает господин Прибыткин. «Мы почти не пересекались с РСХБ по клиентам, они не слишком заметны в регионе»,— указывает он. РСХБ смог стать крупнейшим кредитором ЛСР, работает с ОСК (Объединенная судостроительная корпорация. — “Ъ”), поэтому говорить, что это только сельскохозяйственный банк, не стоит, по крайней мере применительно к Петербургу, уверен источник “Ъ” на рынке.

Константин Куркин