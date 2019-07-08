Минус кубок, плюс новички

«Зенит» неудачно начал сезон, проиграв московскому «Локомотиву» матч за Суперкубок России со счетом 2:3. За несколько дней до него команду пополнил первый летний новичок — 25-летний бразильский защитник Дуглас Сантос, которого купили у немецкого «Гамбурга». Вероятен переход в петербургский клуб еще одного новичка, 25-летнего россиянина Алексея Сутормина, вокруг которого на рынке развернулась почти детективная история.

Зенитовцы в ранге действующих чемпионов России могли пополнить клубный музей шестым по счету Суперкубком России, но уступили «Локомотиву» (обладатель Кубка России) в матче, который состоялся в субботу на «ВТБ Арене», новом стадионе «Динамо». Все пошло плохо еще в начале игры, когда голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев пропустил необязательный гол от Федора Смолова, открыв ближний угол. Возможно, на Лунева повлиял тот факт, что в других воротах находился Маринато Гильерме, вратарь сборной России, которому голкипер «Зенита» проиграл недавно конкуренцию: Гильерме защищал ворота в матчах против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Но в этот вечер голкипер «Зенита» слишком нервничал. Третий, решающий гол, который забил полузащитник «Локо» Алексей Миранчук, тоже на совести Лунева. Хотя там «напороли» центральные полузащитники «Зенита» — Миранчука даже никто не встретил, когда он двигался к воротам. На счету Миранчука и еще один гол, который он забил на 78-й минуте. Но тут Луневу не предъявишь: соперник технично обыграл Юрия Жиркова и следующим движением послал мяч в дальний угол. Счет стал 2:2. До этого у «Зенита» дважды отличился Сердар Азмун, проявив расторопность в чужой штрафной. За 20 минут до финального свистка петербуржцы вели в счете 2:1 и, казалось, не упустят своего. Но два «шедевра» Миранчука, родившихся из ошибок игроков «Зенита», решили исход дела в пользу железнодорожной команды. Ее 72-летний тренер Юрий Семин завоевал за три года работы в «Локомотиве» четыре титула: два Кубка России, чемпионский кубок и Суперкубок. При этом его все время хотят уволить.

За «Зенит» в этом матче не смог сыграть полузащитник Вильмар Барриос. И это потеря оказалась невосполнимой. Колумбиец играл за свою сборную на Кубке Америки (вылетела в четвертьфинале), и тренеры «Зенита» предоставили ему небольшой отпуск. В минувшем сезоне именно Барриос цементировал нижнюю линию полузащиты сине-бело-голубых, что затрудняло подходы соперников к воротам «Зенита». В игре с «Локомотивом» в этой зоне гулял ветер, на крыльях которого перемещались игроки «Локо». Кристиан Нобоа и Магомед Оздоев не справились со своей работой. Второго к тому же удалили в конце матча, а Нобоа заменили в перерыве. Вернется Барриос — надежность и мобильность полузащиты возрастет.

За несколько дней до официального старта сезона «Зенит», наконец, объявил имя первого новичка: клуб подписал пятилетний контракт с 25-летним бразильским защитником Дугласом Сантосом, выступавшим за «Гамбург». Последние сезоны клуб играл во втором дивизионе чемпионата Германии, но Сантоса селекционеры сине-бело-голубых вели давно. Не могли договориться по цене. Сейчас «Зенит» заплатил «Гамбургу» €12 млн, еще €3 млн предусмотрены в виде бонусов. Сантос займет место на левой бровке «Зенита», где после ухода Доменико Кришито играли то Александр Анюков, то Эльмир Набиуллин, то Юрий Жирков. Бразилец уже приступил к тренировкам в составе новой команды.

Также в «Зенит» снова сватают полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга». С ним вышла странная история. “Ъ” уже сообщал, что Сутормина хотел видеть у себя «Зенит», но в итоге он оказался в казанском «Рубине», который заплатил €2 млн за трансфер и €1 млн агентам игрока. И вот, когда уже казалось, что Сутормин оформился как игрок «Рубина» и даже дал интервью, в котором рассказал, почему выбрал Казань, — выяснилось, что «Зенит» вмешался в этот переход. Причем на самом высоком уровне. По сведениям “Ъ”, трансфер футболиста в «Рубин» заблокировали руководители ПАО «Газпром», который финансирует не только «Зенит», но и «Оренбург». Формальный повод — переход не оформлен в РФС, денег «Оренбург» от «Рубина» не получил и вообще сделка осуществлялась с нарушениями. Теперь осталось узнать, чем завершится эта сага. И главное — понять, что за футболист такой Сутормин, раз заставил бороться за него, причем далеко не по правилам, клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). В прошлом чемпионате он, играя на левой бровке, забил за «Оренбург» восемь голов в 28 матчах, но, откровенно говоря, сравнивать его с Александром Головиным (уехал из ЦСКА в «Монако») или братьями Миранчуками (Алексей и Антон) из «Локомотива» никак нельзя. Помимо Сутормина, в этой истории пострадал «Зенит»: его снова обвиняют во включении административного ресурса.

В воскресенье, 14 июля, команда Сергея Семака принимает в первом матче чемпионата на своем стадионе клуб «Тамбов», новичка РПЛ.

Юрий Балетов