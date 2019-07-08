Золото из песка

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский добились исторического успеха для отечественного пляжного волейбола, первыми из россиян став чемпионами мира в этом виде спорта. В воскресенье в Гамбурге они выиграли финальный матч у хозяев турнира Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счетом 2:1, несмотря на то что уступили первую партию. Помимо чемпионского кубка российский дуэт получил $60 тыс. призовых, а также добыл для страны олимпийскую путевку на Игры 2020 года.

Никогда еще российские волейболисты не были так близки к титулу, как на нынешнем чемпионате мира. Да, в 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский играли в финале, но там не имели никаких шансов в противостоянии со знаменитыми американцами Тоддом Роджерсом и Филом Далхоссером. А на предыдущем мировом первенстве два года назад Вячеслав Красильников в тандеме с Никитой Ляминым, как ни старались, не смогли подняться выше третьего места. Сейчас все складывалось наилучшим образом. Красильников и Стояновский, вставшие в пару в конце прошлого сезона, уверенно двигались по турнирной сетке, одержав три победы на групповом этапе и четыре в play-off, причем на пути в финал они отдали соперникам лишь один сет. Да и в решающем матче им достался дуэт, посеянный лишь под 12-м номером, который россияне, занимающие третью позицию в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), уже дважды обыгрывали в этом году — на этапах Мирового тура в Гааге и Дохе.

Впрочем, немцы Клеменс Виклер и Юлиус Толе тоже выглядели блестяще и явно поймали кураж на домашнем для них турнире. Они также прошли всю дистанцию без поражений, при этом выбили из борьбы очень авторитетные команды, в том числе чемпионов мира-2013 Александра Броувера и Роберта Меувсена из Нидерландов, олимпийских чемпионов бразильца Алисона и того же Далхоссера с их партнерами, а в полуфинале «зачехлили» первых сеяных Андерса Мола и Кристиана Сорума из Норвегии. И в финале дебютанты мирового первенства не тушевались. Тем более что их горячо поддерживали переполненные 13-тысячные трибуны теннисного стадиона Am Rothenbaum в Гамбурге. В такой накаленной обстановке скорее могли поплыть Красильников и Стояновский.

В первой партии россияне действительно, как показалось, немного нервничали и часто ошибались на подаче. Тем не менее им долго удавалось держать ситуацию под контролем и не отпускать оппонентов дальше, чем на два очка.

Даже когда в концовке хозяева корта повели 18:16, российская пара сделала брейк и сравняла счет — 19:19. Вот только в этот ответственный момент Красильников не подал, а Виклер на сетболе вколотил эйс. Но россияне, проводившие вместе девятый турнир и ставшие победителями в Гааге и Сямыне, правильно отреагировали на поражение в стартовом сете. Они наконец-то наладили подачу и благодаря ей сразу остудили дерзких немцев — 8:3. В дальнейшем Красильников и Стояновский ближе, чем на три мяча, их не подпускали и уверенно выиграли партию — 21:17.

На тай-брейке российский дуэт также владел инициативой. И хотя Толе попросил медицинский тайм-аут, который больше был похож на тактическую хитрость и попытку сбить темп, хозяевам это не помогло, и они оказались в сложном положении — 4:7.

Правда, взяли еще один тайм-аут и после него набрали четыре очка подряд. Две ошибки в атаке допустил 22-летний Стояновский, однако он быстро собрался и ответил целой серией результативных действий. Преимущество россиян достигло четырех баллов — 12:8, и исход финала уже не вызывал сомнений. В итоге укороченный сет закончился с той же разницей — 15:11. А через несколько минут Красильников и Стояновский получили кубок чемпионов мира из рук президента FIVB Ари Грасы.

Александр Ильин