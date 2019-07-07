ЮНЕСКО внесло храмы Пскова в Список всемирного наследия

Комитет ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия 10 памятников Псковской архитектурной школы, сообщила пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

«Включение серийного объекта культурного наследия "Храмы Псковской архитектурной школы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — это важная веха в деятельности Института Наследия, поскольку это первая подготовленная специалистами Института Наследия номинация, включенная в престижный международный список»,— говорится в сообщении.

10 памятников XII – начала XVII веков, включенные в список ЮНЕСКО:

собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря,

Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря,

собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря,

церковь Михаила Архангела с колокольней ,

церковь Покрова от Пролома,

церковь Косьмы и Дамиана с Примостья,

церковь Георгия со Взвоза,

церковь Богоявления со звонницей,

церковь Николы с Усохи,

церковь Василия на Горке;

В институте уточнили, что специалисты работают над включением в список ЮНЕСКО таких памятников, как «Заповеданное Кенозерье», «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» и «Памятники морских арктических зверобоев Чукотки».