ЮНЕСКО внесло храмы Пскова в Список всемирного наследия

Комитет ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия 10 памятников Псковской архитектурной школы, сообщила пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.
«Включение серийного объекта культурного наследия "Храмы Псковской архитектурной школы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — это важная веха в деятельности Института Наследия, поскольку это первая подготовленная специалистами Института Наследия номинация, включенная в престижный международный список»,— говорится в сообщении.
10 памятников XII – начала XVII веков, включенные в список ЮНЕСКО:
В институте уточнили, что специалисты работают над включением в список ЮНЕСКО таких памятников, как «Заповеданное Кенозерье», «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» и «Памятники морских арктических зверобоев Чукотки».
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