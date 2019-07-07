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ЮНЕСКО внесло храмы Пскова в Список всемирного наследия

Комитет ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия 10 памятников Псковской архитектурной школы, сообщила пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

«Включение серийного объекта культурного наследия "Храмы Псковской архитектурной школы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — это важная веха в деятельности Института Наследия, поскольку это первая подготовленная специалистами Института Наследия номинация, включенная в престижный международный список»,— говорится в сообщении.

10 памятников XII – начала XVII веков, включенные в список ЮНЕСКО:

  • собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря,
  • Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря,
  • собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря,
  • церковь Михаила Архангела с колокольней ,
  • церковь Покрова от Пролома,
  • церковь Косьмы и Дамиана с Примостья,
  • церковь Георгия со Взвоза,
  • церковь Богоявления со звонницей,
  • церковь Николы с Усохи,
  • церковь Василия на Горке;

В институте уточнили, что специалисты работают над включением в список ЮНЕСКО таких памятников, как «Заповеданное Кенозерье», «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» и «Памятники морских арктических зверобоев Чукотки».

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