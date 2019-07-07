В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца

В аэропорту Калининграда задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и сопредседателя Владимира Сотникова, сообщает «Дождь». Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного. На активистов составили протоколы за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст 20.2 КоАП) и нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Суд над задержанными руководителями «Альянса врачей» пройдет 7 июля. Им грозит штраф и административный арест.

Акция в поддержку Элины Сушкевич состоялась 6 июля на площади Победы в Калининграде. Участники акции подписали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором потребовали тщательного и открытого расследования дела.

Напомним, СКР расследует дело об убийстве новорожденного в роддоме №4. И. о. главврача Елене Белой предъявлено обвинение в организации умышленного убийства малолетнего (ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а реаниматологу Элине Сушкевич — в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме появился на свет недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Чтобы не портить статистику роддома Елена Белая «приняла решение об убийстве новорожденного», а Элина Сушкевич по ее указанию ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. В историю родов были внесены сведения о гибели плода в утробе матери.

На защиту врачей встал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие коллеги, а также общественные деятели и губернатор Калининградской области. Они заявляют об «абсурдности» предъявленных обвинений.

Подробнее об уголовном деле и реакции медицинского сообщества читайте в материале “Ъ”.