Зеленский назначил губернатора Львовской области

Губернатором Львовской области стал Маркиян Мальский. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства. Другим указом был освобожден от временного исполнения обязанностей губернатора области Ростислав Замлинский.

Юристу Маркияну Мальскому 35 лет, учился в Львовском национальном университете имени Ивана Франко, деканом факультета международных отношений которого является его отец. В 2010-2014 годах был послом Украины в Польше. Также в октябре 2016 года стал почетным консулом Австрийской Республики во Львове.

Напомним, в начале июня Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных государственных администраций (ОГА). Всего на Украине 24 области и город со специальным статусом — Киев. Также, согласно конституции Украины, в состав страны входят Автономная Республика Крым и Севастополь, в 2014 году присоединившиеся к России.

Об увольнении глав ОГА — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».