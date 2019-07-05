Сотрудников ФСБ уличили в преступном сговоре

На нескольких сотрудников ФСБ завели дело о разбое. Военный суд арестовал пятерых агентов на месяц. Еще двое фигурантов — тоже сотрудники ФСБ — отправлены под домашний арест. В чем именно состоит обвинение, пока не разглашается. Что известно об этом деле?

Задержанных силовиков подозревают в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Их личности и должности в суде не раскрыли. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шестерых сотрудников ФСБ задержали по подозрению в хищении более 100 млн руб. Якобы в ходе операции были задержаны шесть человек: трое из них служат в спецподразделении «Альфа», один — в группе спецназначения «Вымпел» и два в банковском отделе ФСБ. По делу также проходит седьмой человек — сотрудник Академии ФСБ. По данным «Ведомостей», задержанные в начале июня напали на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн руб., чтобы внести их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие предположительно по наводке работника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это черная наличность.

«Ъ FM» попросил бывшего сотрудника группы «Альфа» пояснить, как подобная схема могла возникнуть в стенах Федеральной службы безопасности. Разные подразделения тесно связанны между собой, и представители структур могли вступить в преступный сговор, считает президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, подобный случай может быть не единственным: «Видимо, сотрудниками управления “К”, которые занимаются контролем банковской сферы, были выявлены каналы обналичивания денежных средств. И вместо того, чтобы пресечь это, они решили воспользоваться информацией в личных целях, наверное, в надежде на то, что люди, у которых изымут черную наличность, не обратится в правоохранительные органы за тем, чтобы найти этих преступников. У этих сотрудников не хватило оперативной подготовки: мало того, что пошли на преступление, они еще и не смогли это все оперативно правильно обыграть, не предусмотрели все выходы из этой ситуации. Это уже не первый случай ареста сотрудников ФСБ в этом году, и дальше будет идти чистка рядов. Все структуры Федеральной службы безопасности, так или иначе, взаимодействуют. Представьте, что управление “К” занимается оперативным сопровождением, то есть разрабатывает какое-то преступление, боевым сопровождением как раз занимается “Альфа”, “Вымпел” и другие силовые подразделения органов ФСБ, то есть эти люди близко контактируют».

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело против еще одного сотрудника банковского управления ФСБ полковника Кирилла Черкалина. Начальнику второго отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Ему вменяется получение взятки.

Анна Пестерева