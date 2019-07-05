Россиянин Медведев проиграл в третьем круге Wimbledon

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в матче третьего круга Wimbledon. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5 в пользу бельгийского спортсмена.

В следующем круге Гоффен встретится с испанцем Фернандо Вердаско.

Ранее матчи третьего круга проиграли россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. В четвертый круг никто из выступающих во взрослых одиночных разрядах российских спортсменов не вышел.

О том, как российские теннисисты сыграли во втором круге,— в материале “Ъ”.