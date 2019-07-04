Даниил Медведев не уступил молодому

В третий день турнира во втором круге одержали победы оба российских теннисиста из верхней половины сетки. Даниил Медведев в четырех сетах обыграл молодого австралийца Алексея Попырина и уже повторил свой прошлогодний результат, а Карен Хачанов в нервной борьбе сломил сопротивление мастера травяных кортов 37-летнего испанского ветерана Фелисиано Лопеса. И тот и другой, судя по уровню игры, имеют неплохие шансы на выход в 1/8 финала.

Для Даниила Медведева первые шесть месяцев нынешнего сезона сложились как никогда удачно. Занимая шестое место по рейтинговым очкам, набранным за этот период времени, он претендует на попадание в число восьми участников итогового турнира года. Впрочем, большого преимущества над своими ближайшими преследователями, японцем Кеи Нисикори и итальянцем Фабио Фоньини, которые свои матчи второго круга проведут в четверг, россиянин не имеет. И решающая фаза борьбы за право вернуться в ноябре в Лондон, только уже не на Wimbledon, а на O2 Arena, начнется для него через пару месяцев.

Другое дело, что к желанной восьмерке лучших по итогам года Медведева понемногу приближает любой выигранный матч. Причем главным источником очков для 23-летнего россиянина, который в этом году уже имеет хорошие результаты на турнирах среднего уровня, сейчас служат крупные состязания — чемпионаты Большого шлема и категории Masters 1000. С этой точки зрения встреча со 101-й ракеткой мира австралийцем Алексеем Попыриным, сыном русских эмигрантов, который родился в Сиднее в августе 1999 года, но после этого успел пожить в Дубае, где работал его отец, и Аликанте, была для Даниила Медведева очень важной. Уступать сопернику, который стоит за пределами первой сотни, ему сейчас было совершенно ни к чему.

Перспективы 19-летнего Попырина, который два года назад выиграл юниорский Roland Garros, в Австралии оценивают очень высоко. Не случайно во время нынешней травяной серии турниров ему кроме личного тренера помогает экс-чемпион Wimbledon Пэт Кэш, победивший там в 1987 году. Рослый (196 см) Попырин обладает неплохой подачей и умеет хорошо держать мяч на задней линии. Этого тинейджера наверняка можно рассматривать как потенциального игрока первой двадцатки, но пока ему не хватает опыта, стабильности и умения быстро ориентироваться в неординарных ситуациях. Поэтому никого не удивило, когда россиянин, уступив на тай-брейке первый сет, легко взял вторую партию.

В итоге Медведев победил — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4, допустив в два с лишним раза меньше невынужденных ошибок — 21 против 46.

И теперь встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который набрал хорошую форму, дошел до финала на травяном турнире в Галле, где проиграл Роджеру Федереру, а в Лондоне в двух своих предыдущих матчах не отдавал более четырех геймов за сет. В активе бельгийца — два выхода в четвертый круг Wimbledon. Правда, в январе в третьем круге Australian Open россиянин выиграл у него за явным преимуществом.

Карен Хачанов по сравнению с Даниилом Медведевым в этом году рейтинговых очков пока набрал примерно в два раза меньше.

Так что его нынешнее девятое место в рейтинге ATP, который подсчитывается по итогам 52 недель,— большей частью следствие блестящей концовки предыдущего сезона. Но это, конечно, не означает, что Хачанов уже не претендует на топ-8 по итогам сезона. Просто по сравнению с Медведевым ему для попадания туда на данный момент требуется пройти более сложный путь.

Во втором круге Wimbledon перед Хачановым стояла очень серьезная задача, поскольку его соперник Фелисиано Лопес считается одним из самых сильных специалистов по травяным кортам. И в среду это в который уже раз подтвердилось. Лопес доставил Хачанову немало неприятностей своей первой подачей, после которой мяч отскакивает от травы очень неудобно: за весь первый сет россиянин взял на приеме лишь два очка. Кроме того, порой просто шедеврально со стороны смотрелись удары испанца с лета и полулета.

Если бы Лопес так играл всегда, пара уимблдонских титулов ему была бы гарантирована даже в годы расцвета Роджера Федерера.

Но, к счастью для соперников испанца, порой его подводят нервы. Вот и в данном случае дело дошло до перелома, который наступил в десятом гейме второй партии, когда Хачанову удалось сделать брейк. То же самое, только в 12-м гейме, произошло и на финише третьего сета.

А вот когда в четвертом сете преимущество россиянина стало подавляющим — 5:2, у Лопеса, который, казалось, уже упустил нить игры, внезапно открылось второе дыхание. И ему удалось сократить отставание до минимума, имея в запасе свою подачу. Последний гейм продолжался около четверти часа, но Хачанов благодаря огромному терпению все-таки сумел довести дело до счастливого конца. Четвертый матчбол к большой досаде Лопеса принес 9-й ракетке мира победу — 4:6, 6:4, 7:5, 6:4, а с ней — и путевку в третий круг. Там его оппонентом будет другой испанец Роберто Баутиста, которому по личным встречам Хачанов пока немного уступает.

Евгений Федяков