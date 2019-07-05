Кассиры срывают банк

В Казани задержали бывшую сотрудницу банка, которая украла более 20 млн руб. Луиза Хайруллина совершила преступление еще в мае, но следователи не могли найти женщину и ее семью больше месяца. Были предположения, что Хайруллину, ее мужа и двоих детей могли убить. Что толкнуло кассира на кражу, пока неясно. Местные СМИ ранее писали, что семья не могла расплатиться с кредитами. Пока что исчезнувшие миллионы найти не удалось. Как сотрудница смогла украсть деньги из кассы? И как развивалась история? С подробностями — Яна Лубнина.

«Башкирские Бонни и Клайд» — так в соцсетях называют историю старшего кассира Луизы Хайруллиной и ее мужа Марата. Она работала в отделении Россельхозбанка в небольшом городе Салават. В конце мая сотрудница отпросилась с работы пораньше, а перед уходом сложила в сумку пачки купюр разной валюты на сумму более 20 млн руб. Полиция попыталась задержать Хайруллину, но было поздно: она исчезла с мужем и двумя детьми. В местных СМИ появилось много версий, что семья скрылась за границей или стала жертвой вымогателей. Но как оказалось, Луиза Хайруллина все это время жила на съемной квартире в Казани, где ее и задержали. Отвечать на вопросы женщина отказалась, как и объяснять, почему она украла деньги. Ранее ее отец Рамиль Мулахметов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что у семьи были финансовые проблемы: «У меня лишь одно предположение — они задолжали крупную сумму денег. Я уже одалживал Марату 1,5 млн руб., чтобы он выплатил долги».

Хайруллина скрывалась 38 дней, но при этом не пыталась изменить внешность или сделать поддельные документы. Многие недоумевали, как женщина решилась на этот шаг, ведь она работала кассиром в банке пять лет. Как кредитные организации защищают себя от подобных случаев? Есть стандартные процедуры по контролю за наличными, и сотрудники, скорее всего, их нарушили, предполагает зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «По всем правилам, которые примерно одинаковы в каждом банке, по окончании рабочего дня либо по завершении его в каком-то нештатном режиме вместе со старшим кассиром производится полный пересчет всей наличности, это делается вдвоем под запись камеры. Многие банки, чтобы не допускать таких ситуаций, при приеме на работу проверяют материально ответственных лиц, иногда даже используется полиграф с тем, чтобы вычислить вероятность того, что человек может украсть».

Несмотря на то, что Луизу Хайруллину задержали, денег при ней не оказалось. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы. А перед оперативными сотрудниками встал вопрос: как найти похищенные миллионы, если она все же не признается, где они находятся? Адвокат, партнер бюро «Феоктистов и партнеры» Руслан Долотов рассказал, как обычно ищут пропавшую наличность: «Это во многом связано с использованием электронных средств, через которые отслеживают перемещение людей, в первую очередь это, конечно же, телефоны — через них выходят на тех, с кем непосредственно контактировало лицо, отслеживается перемещение транспортных средств. Если же деньги так и не будут найдены, то это может повлиять во многом на наказание, еще больше на решение вопроса об условно-досрочном освобождении, потому что для этого в большинстве случаев необходимо возмещение ущерба».

К слову, история Луизы Хайруллиной стала популярна в соцсетях и вызвала неоднозначную реакцию. В поддержку женщины появился хэштег #беги Луиза, беги. Некоторые пользователи даже остались расстроены, что бывшую сотрудницу банка нашли так быстро. И это опасный сигнал: похоже, люди так устали от кредитной кабалы и низких доходов, что готовы оправдать преступление.

Луизу Хайруллину также поддержал башкирский предприниматель и общественный деятель Азамат Галин, который оплатил женщине адвоката. Сама она попросила сторону защиты пока не общаться со СМИ.