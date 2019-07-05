Помощника полпреда заподозрили в измене

Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. ФСБ подозревает руководителя аппарата полпреда Николая Цуканова в госизмене. Что конкретно инкриминируется задержанному, ни спецслужба, ни его адвокат конкретизировать не стали.

Александра Воробьева сотрудники ФСБ задержали в минувший четверг в Москве. В Лефортовский райсуд его доставили на микроавтобусе с мигалкой. Перед выходом из автомобиля чекисты надели на голову господину Воробьеву шапочку-маску с прорезями для глаз, в которой он и провел все судебное заседание. Для чего понадобилось скрывать лицо чиновника, фотографии которого легко можно найти в интернете, так и осталось неясным.

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Само заседание прошло в закрытом режиме ввиду того, что уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена) в отношении Александра Воробьева засекречено. Судья удовлетворила ходатайство следствия, отправив подозреваемого в СИЗО до 4 сентября. Адвокат Алексей Альянов назвал решение суда в отношении своего клиента незаконным и намерен его обжаловать.

Конкретизировать, что именно вменяется господину Воробьеву, защитник не стал, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

39-летний помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев в Екатеринбурге начал работать с января 2018 года. Тогда он был назначен на должность руководителя аппарата полпреда Николая Цуканова. Он считается ближайшей фигурой к господину Цуканову, так как работал с ним более 10 лет — начиная с 2005 года, когда стал главой юротдела города Гусев (Калининградская область), где мэром работал Николай Цуканов. С 2010 по 2017 год господин Воробьев находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В январе 2018 года получил должность руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова (с июня 2018 года — полпред президента в УФО), а июле 2018 года стал помощником полпреда.

После появления информации о возбуждении уголовного дела сотрудники полпредства перестали выходить на связь.



Официально в ведомстве также не стали обсуждать ситуацию.

Местные журналисты не видели господина Воробьева ни на одном открытом заседании. Объясняется это тем, что в Екатеринбурге он фактически не работал. С момента назначения находился в столице, где курировал представительство полпредства УрФО. Он сменил помощника полномочного представителя Сергея Устьянцева, который работал в полпредстве с 2010 года и также отвечал за представительство в Москве.

Олег Рубникович, Игорь Лесовских, Екатеринбург