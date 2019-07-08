Дизайн-код пошел на периферию

Уже треть организаций центральной части Ижевска сменили свои вывески по требованиям дизайн-кода, которые ввели еще в прошлом году. Часть предпринимателей не хотят этого делать за свой счет из-за дороговизны работ и материалов. По словам начальника управления муниципальной милиции администрации Дмитрия Шуклина, бизнесмены хотят посмотреть, пойдут ли власти до конца в введении дизайн-кода. В госсовет республики внесено предложение об ужесточении штрафов для организаций- нарушителей, сообщил господин Шуклин. К административной ответственности уже привлечен ряд предпринимателей.

Представители администрации Удмуртии во время встречи с журналистами 5 июля рассказали, как идет работа по внедрению дизайн-кода на городских улицах и насколько активно предприниматели меняют свои информационные вывески. «Внедрение дизайн-кода ведется уже не один год. В центральной части он уже действует год. Мы в свое время считали, что в центральной части города существует 1,5 тыс. предприятий, 500 предприятий уже сменили свои вывески, то есть можно сказать, что в центральной части одна треть отработана. Сегодня мы находимся на начале этапа внедрения дизайн-кода на периферийной части Ижевска»,— отметил замначальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Сергей Ларионов.

Дизайн-код Ижевска — рекомендации и требования в отношении внешнего вида зданий города. Он направлен на сохранение архитектурно-исторического наследия города. Проект разработала лаборатория креативных технологий UP!space. Запуск дизайн-кода в Ижевске решили сделать поэтапным. До 30 июля 2018 года новые правила должны были коснуться культурно-исторических зданий в центре города. До 30 сентября 2018 года - распространиться на остальные здания в центральной части Ижевска. 30 июня 2019 года дизайн-код начал действовать на всей территории столицы Удмуртии. За несоблюдение ввели штрафы: от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

По словам господина Ларионова, на периферии требования по дизайн-коду менее жесткие, чем в центре города. «В периферийной части города мы в основном не имеем зданий культурного наследия. Согласно типологии строительства на периферийной части разрешены вывески на подложках, конструкции, которые превышают допустимые размеры, кронштейны светящиеся, и вывески в виде световых коробов»,— пояснил чиновник.

Самое частое нарушение, по словам Сергея Ларионова,— не соответствие правилам типа и материала вывески. Он отметил, что зачастую предприниматели в погоне за привлечением клиентов размещают свою информационную конструкцию на всей части фасада, тем самым перекрывая окна. Еще одно из популярных нарушений — это 100-процентная заклейка витражей, окон, дверей, тогда как разрешено заклеивать информационными конструкциями 20% поверхности.

По словам начальника управления муниципальной милиции администрации Ижевска Дмитрия Шуклина, с начала этого года в результате рейдов было выявлено 557 нарушений при размещении информационных конструкций предприятий и организаций, 146 лиц привлекли к административной ответственности, из них 117 нарушителей получили предупреждения, еще 29 — штрафы на общую сумму 382 тыс. руб. «167 правонарушителей устранили нарушения до рассмотрения материалов дела»,— отметил господин Шуклин.

Он уточнил, что средства от штрафов идут на благоустройство города. Дмитрий Шуклин подчеркнул, что власти города вышли в госсовет Удмуртии с инициативой об ужесточении штрафов, поскольку многие предприниматели не хотят соблюдать правила благоустройства. «Мы хотим внести повторность штрафов»,— уточнил господин Шуклин.

Также он рассказал, что меховые салоны на ул. Пушкинской привлечены к административной ответственности.

«Часть предпринимателей не то, что не хотели меняться, они смотрели, пойдем мы до конца или нет, и какова будет практика. Часть банков пыталась обжаловать наши решения. Мы идем до конца»,— заявил руководитель управления.





По словам предпринимателей, в среднем соблюдение требований дизайн-кода обходится им от 40 до 80 тыс. руб. «Для нас это большая сумма. В нашем доме только две фирмы сменили старые рекламы, часть предпринимателей предписания еще не получали. Нас попросили, чтобы мы привели в порядок свои вывески ко Дню оружейника 19 сентября. Мы еще не сменили конструкцию, проблема в том, что она должна располагаться на балконах, а это частные владения жильцов. Сейчас мы вынуждены собирать их подписи, но некоторые жильцы даже на контакт не хотят идти»,— отмечает представитель сервисного центра «Симка», расположенного на улице Ленина, Станислав Осипов.

Сейчас согласно требованиям дизайн-кода вывески должны быть с объемными буквами на подложке, что для малого бизнеса очень дорого и к тому же неэффективно. «У нас и так спрос смещается в сторону больших торговых центров, а нам теперь и рекламу еще уменьшают»,— пояснил предприниматель.

О недовольстве представителей бизнеса говорит и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов. «Сегодня один код придумают, завтра другой, а предприниматель должен за все это платить. Я двумя руками за то, чтобы город был красивый. Другое дело, что красота — штука субъективная»,— отмечает он

Кроме того, в Ижевске остается не решенным вопрос ремонта зданий, которые являются объектами культурного наследия. Именно в таких домах сегодня расположены многие компании и магазины центральной части города. Как отметили городские власти по этому вопросу ведется работа со стороны правительства Удмуртии и администрации, в части поиска средств для ремонта фасадов. Но о конкретных вариантах решения проблемы пока не сообщили.

Напомним, авторы идеи дизайн-кода ранее подчеркивали, что фасады культурно-исторических зданий — более ресурсоемкая часть работы. Глава минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин отмечал, что на это потребуется порядка 60-80 млн руб.

Оксана Мымрина