Продажи собираемых в Елабуге автомобилей Ford Transit увеличились на 5%

Продажи автомобилей Ford Transit, собираемых в Елабуге совместным предприятием Ford Sollers, в первом полугодии 2019 года увеличились на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 5,1 тыс. машин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Доля Ford Transit в сегменте транспорта грузоподъемностью до 2 тонн среди иностранных брендов составила 67%. В марте было приобретено самое большое количество машин — 1,6 тыс.

Как писал “Ъ-Казань”, ПАО «Соллерс» получило 51% уставного капитала в совместном предприятии с Ford Motor Company — ООО «Форд Соллерс Елабуга». В сентябре предприятие планирует начать выпуск обновленной модели Ford Transit. Модернизация затронет отдельные части кузова, интерьера салона и цветовую палитру экстерьера.

“Ъ-Казань”