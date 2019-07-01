«Соллерс» увеличил до 51% долю в совместном предприятии с Ford в «Алабуге»

ПАО «Соллерс» получило 51% уставного капитала в совместном предприятии с Ford Motor Company — ООО «Форд Соллерс Елабуга», которое занимается производством автомобилей Ford Transit в особой экономической зоне «Алабуга». Обновленное СП сегодня официально начало операционную деятельность, говорится в сообщении предприятия.

Согласно данным Kartoteka.ru, ранее 99,99% в уставном капитале ООО стоимостью около 4,5 млрд руб. принадлежало ООО “Форд Соллерс холдинг”, 0,01% — единственному владельцу последнего Ford Sollers Netherlands B.V. Как писал “Ъ-Казань”, совет директоров ПАО «Соллерс» 27 июня решил выкупить у Ford за $75 млн. 51% компании Ford Sollers Netherlands B.V.

Минпромторг 7 июня подписал с Ford Sollers специальный инвестиционный контракт (СПИК), предполагающий льготы в обмен на инвестиции.

В пресс-релизе СП отмечается, что с января по май 2019 года предприятие реализовало 4 тыс. автомобилей Ford Transit, что составляет 15% от всего сегмента коммерческого транспорта в РФ. В сентябре предприятие планирует начать выпуск обновленной модели Ford Transit. Модернизация затронет отдельные части кузова, интерьера салона и цветовую палитру экстерьера.

Напомним, американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers в марте 2019 года. Тогда же заявлялось об уходе Ford из легкового сегмента в РФ, но сохранении производства модели Transit в Елабуге.

Полина Петрова, “Ъ-Казань”