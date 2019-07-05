У «Единой России» появится правозащитный центр

«Единая Россия» создаст правозащитный центр, который будет оказывать гражданам квалифицированную юридическую помощь в самых резонансных конфликтах. Соответствующую идею уже поддержал председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. «В широком смысле слова вся деятельность партии носит правозащитный характер, поскольку задача партии — защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны»,— заявил политик на пленарном заседании «Единой России».

Он уточнил, что приемные партии в настоящее время берут на себя эту работу и несут «очень большую нагрузку». «Но зачастую, и здесь коллеги правы, такого рода консультации требуют более продвинутого характера. Здесь уже недостаточно общих представлений. Ради этого как раз и надо создать правозащитный центр»,— добавил господин Медведев (цитата по ТАСС).

Как указал один из инициаторов создания центра, член генсовета партии Александр Якубовский, на базе «Единой России» уже проводятся единые дни юридической помощи обманутым дольщикам. По его словам, приемные на постоянной основе сотрудничают с юристами, а создание такого центра позволит партии совместно с фирмами-партнерами оказывать людям правозащитную поддержку. Работа адвокатов для граждан будет бесплатной.